A 55 años de la Campaña de Alfabetización, sí se pudo(+Fotos y Audio)

La guantanamera Rosa Danelia Gel Manzanet cursaba el segundo año de la carrera de maestra en la escuela Normal de Santiago de Cuba y solo contaba con 20 años de edad cuando se fue a alfabetizar en el 1961.

Esta joven natural de Baracoa se alistó para servir a la Revolución en la ardua tarea de enseñar a leer y a escribir a campesinos, niños y jóvenes iletrados de esta región oriental.





Misión en la que sumaron cientos de miles de jóvenes de Guantánamo para responder al llamado del Comandante en Jefe Fidel Castro, cuando anunció la campaña masiva de alfabetización:

“Es muy difícil olvidar aquellos momentos, recuerdo que el día antes de salir para Varadero habían bombardeado el aeropuerto de Santiago de Cuba y eso no limitó para nada la decisión de enseñar, salimos en tren y en la trayectoria estaban por el camino los milicianos, nos cuidaban hasta llegar bien”.

Esta incansable educadora contribuyó a la educación de las nuevas generaciones durante más de 40 años y hoy a sus 80 años de edad, afirma que valió la pena.

Sí se pudo

“Todo era novedoso para mí: luego de recibir en Varadero la preparación para usar la cartilla, el manual y el farol, me enviaron a alfabetizar a mi provincia Guantánamo y de ahí para Maisí, imagínese la preocupación de mi familia, pero comprendieron y recibí su apoyo”.

“Un buen día llega Juan el campesino que estaba alfabetizando fue con un periódico en mano y me dijo, maestra ya se leer y eso se lo debo a usted. Sus palabras florecieron como rayos de esperanzas, porque la misión encomendada por Fidel se iba cumpliendo y así con mucha calma enseñé a leer y a escribir a sus hijos, esposa y otros campesinos de la zona”.

Ada Valentina Quer Castillo, graduada en el año 1957 en la escuela Normal para Maestra en Camagüey fue otra de las guantanameras que respondió al llamado del Comandante en Jefe para enseñar hasta el último analfabeto.

“La campaña de alfabetización es un orgullo que llena mi vida; y a los 79 años de edad guardo celosamente cada recuerdo, cada foto, para contarle a las actuales generaciones que nacen con el derecho de aprender a leer y escribir que hubo un tiempo, antes de la Revolución, que ser letrado era un lujo de pocos”.

"Por eso los jóvenes de ahora deben continuar la obra iniciada por Fidel y seguida por Raúl, y defenderla con la misma valentía con que hace 55 años nosotros arriesgamos nuestras vidas por el presente y el futuro".

Eternamente educadora se considera, Ruth Vargas Hernández graduada como maestra hogarista en el año 1952, aún se mantiene entregando lo mejor de su vida al magisterio.

Esta docente guarda con orgullo su farol y los días vividos en de la campaña de alfabetización.

Recuerdo que ya tenía mis tres hijos y mi esposo me ayudó con ellos y me incorporé como asesora a la campaña en el municipio de El Salvador en las zonas de Quemado de Santa Fe, me correspondió atender a 33 brigadistas y además alfabeticé a 12 personas de esa localidad.

Hoy Ruth Vargas se desempeña como dirigente sindical en la organización de los jubilados y es asesora de la Cátedra del Adulto Mayor en Guantánamo.

Hoy cuando se cumplen 55 años de la Campaña de alfabetización, las guantanameras Rosa Danelia, Ada Valentina y Rut Vargas consideran de manera modestas que ellas sólo respondieron con orgullo y valentía al llamado de su tiempo y con orgullo demostraron que sí se pudo cumplir con Fidel Castro, protagonista principal de esta victoria cubana.

Cada aula es hoy continuidad de la obra educativa de la Revolución Cubana