Cuba y EE.UU en el 2016: entre la incertidumbre y los desafíos

El segundo aniversario del anuncio este 17 de diciembre llegaba ensombrecido por declaraciones públicas respecto a Cuba hechas por una administración entrante en la Casa Blanca tan raigalmente conservadora como potencialmente impredecible en su accionar político futuro.

De hecho, las declaraciones del Presidente electo Donald Trump y su designado vicepresidente Mike Pence de que se revertirían los avances impulsados por la Administración de Barack Obama, unidas a la composición que viene evidenciando el equipo de trabajo del nuevo mandatario, han parecido relegar a segundo plano intríngulis bilaterales entre ambos gobiernos que apuntaban ellas mismas a un enrarecimiento en el incipiente avance bilateral.

Nos referimos, entre otros esquemas, a los nada disimulados intentos estadounidenses de subvertir desde dentro el sistema político y social en Cuba, sea por la vía de la cultura, mediante la seducción a los sectores juveniles o instando a los cubanos a olvidar su historia, intentos desestabilizadores que aunque pronosticables como parte de la dinámica propia del re-encuentro con un vecino imperial y hegemónico, parecían no figurar en el imaginario oficial cubano de los peligros en la reconciliación.

No obstante, en el plano bilateral Cuba-EE.UU., el año 2016 aportó significativos y casi inimaginados acontecimientos.

El 16 de febrero, el ministro cubano de Transporte, Adel Yzquierdo, y el secretario norteamericano de Transporte, Anthony R. Foxx, firmaron en La Habana un memorando de entendimiento para el restablecimiento de vuelos regulares directos entre Cuba y EE.UU, ausentes por más de medio siglo.

El 31 de agosto, llegaba a la central ciudad cubana de Santa Clara el primer vuelo comercial proveniente de los Estados Unidos. Era el 387, de la aerolínea estadounidense JetBlue, que inauguraba una nueva era en el transporte entre ambos países. El secretario Anthony Foxx es el primer pasajero en descender del avión. Estos vuelos enlazan hoy a varias ciudades norteamericanas y cubanas; a ellas, este diciembre se unió La Habana, que el día 3 recibe ya vuelos comerciales directos desde EE.UU.

En febrero de 2016, el ministro cubano del Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, realizó una visita a Estados Unidos para sostener con la contraparte norteamericana un segundo diálogo sobre temas regulatorios, con la expectativa de despejar el camino hacia posibles vínculos comerciales aún en el contexto del bloqueo vigente contra Cuba.

En este marco, fue significativa la votación en ONU el pasado 26 de octubre respecto a la necesidad de que EE.UU. ponga fin a su bloqueo contra Cuba, en la cual por primera vez, tras 25 años de victoria cubana en estas votaciones y de repetidos momentos de aislamiento internacional de Estados Unidos, la delegación norteamericana se abstuvo.

El 18 de febrero, la Directora General de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina Vidal, confirmaba que el Presidente Barak Obama visitaría Cuba a finales de marzo. Entre el 20 y el 22 de marzo, el Presidente Obama viajó a La Habana junto a su familia más cercana, convirtiéndose en el primer presidente de los Estados Unidos que visita la Isla desde que lo hiciera Calvin Coolidge en 1928.

El mandatario estadounidense sostuvo conversaciones con el Presidente Raúl Castro y el 22 de marzo, desde el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, pronunció un discurso dirigido a la sociedad civil cubana. Ese día, antes de partir, asiste junto a Raúl a un juego de béisbol entre el equipo Cuba y el Tampa Bay Rays de Estados Unidos.

El 28 de marzo, la prensa nacional cubana publica una reflexión del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, titulada El hermano Obama, donde refuta varias de las ideas expresadas por el mandatario estadounidense en su discurso en el Gran Teatro de La Habana. Cuba no olvida la historia, aclara Fidel.

El 2 de mayo de este año 2016 arribaba al puerto de La Habana, procedente de los Estados Unidos, el crucero Adonia de la empresa Carnival Corp, el primer buque de este tipo en hacer la ruta en más de cincuenta años. El 13 de mayo, el Departamento de Seguridad de la Patria de los Estados Unidos y el Ministerio del Interior de Cuba firman un Memorándum de Entendimiento para mejorar la seguridad en cuestiones de viajes y comercio.

En junio, el ministro cubano de Salud, Roberto Morales, viaja a Washington para firmar un acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, que establece una estrategia para la cooperación bilateral en el campo de la salud.

El 28 de junio, el hasta entonces Hotel Quinta Avenida, pertenece al grupo empresarial Gaviota, se convierte oficialmente en el hotel “Four Points by Sheraton”, y es la primera instalación turística gerenciada por una compañía norteamericana en Cuba en más de 50 años.

El 12 de septiembre, funcionarios de Cuba y los Estados Unidos celebran en Washington la primera reunión del Diálogo Económico Bilateral, mecanismo creado al amparo de la Comisión Bilateral Cuba-EE.UU., para abordar temas de carácter económico, comercial y financiero de interés mutuo, incluyendo aquellos que pudieran presentarse en un escenario posterior al levantamiento del bloqueo.

El 23 de septiembre, organizaciones políticas, de masas y estudiantiles en Cuba inician jornadas de denuncia del carácter ilegal y subversivo de un programa de becas para adolescentes y jóvenes cubanos auspiciado por la organización Word Learning y financiado por la agencia federal estadounidense USAID.

Pocos días después, el 28 de septiembre, el sitio web Along the Malecón, del periodista Tracey Eaton, hace pública una lista de las organizaciones que recibieron financiamiento por valor de unos 4 millones dólares para programas de cambio de régimen en Cuba, a través de la organización gubernamental estadounidense, National Endowment for Democracy, la nefasta NED.

Así, Cuba, que libraba ya su propia pelea ideológica contra estos viejos demonios de la subversión, expectante ha apagado sus fuegos, escudriñando al norte, en un esfuerzo por descifrar la inesperada aparición del nuevo monstruo.

Pero si para Cuba son desconocidos los restos de las nuevas realidades que se ciernen con la llegada al poder en EE.UU. del magnate inmobiliario Donald Trump y sus declaraciones públicas respecto a cómo podría proceder, la isla no parece estar demasiado alarmada.

A fin de cuentas, la dirección política cubana es diestra en las lides de la guerra fría, y la nación parece haber aprendido la técnica de la supervivencia, si bien no desea para la ciudadanía el regreso a los tiempos de crisis de los años 90, tras la desaparición del campo socialista y la Unión Soviética.

Las relaciones internacionales de Cuba, tanto económicas como políticas, se han diversificado marcadamente en los últimos tiempos. Quien ha vivido en La Habana este 2016, habrá podido constatar una actividad inusitada de visitas de jefes de estado y gobierno a Cuba, incluidos aquellos de las principales naciones de Europa, cuya comunidad de estados, la Unión Euroepa, decidió en días recientes abolir la condicionante denominada Posición Común respecto a Cuba, abriendo nuevos causes para la interacción así como para el mejor desempeño económico y general de Cuba.

A la vez, existen en la isla las condiciones necesarias para un despegue económico exitoso, a partir de la inversión hecha en el campo de la educación de sus hijos y la formación de un capital humano altamente calificado en prácticamente todos los sectores y ramas, que deberá estar presente de manera activa ante los nuevos desafíos.