Con Yulia Clark Feektistova, madre e investigadora

Es madre de un niño de tres años, lleva las riendas de su educación, comparte con la familia, se toma tiempo para su cuidado personal, ella es Yulia Clark Feektistova, investigadora y profesora de la Universidad de Guantánamo, donde lleva una agenda intensa en su preparación como aspirante al título de Doctora en Ciencias.

Admite que su vida es complicada pero enfatiza que la clave está en la organización: “ Para una mujer no es fácil realizarlo todo a la vez pero tampoco imposible, ser ama de casa y dedicar también muchas horas al estudio, a la investigación es embarazozo, yo recuerdo como tuve que llevar a mi niño a la presentación de la tesis a un tribunal de doctorado y todo esto requiere de un empeño muy grande, a pesar de toda esa carga académica no puedes dejar de atender a tu hijo”.

Graduada de Licenciatura en Bioquímica en la Universidad de La Habana en el 2004 confiesa que esta carrera la preparó muy bien para encarar los desafíos de la investigación.

“La Bioquímica tiene un perfil bien amplio y mi investigación está vinculada con el campo de la medicina , especifícamente con el “Diagnóstico molecular de la enfermedad de Wilson (EW) en el país”.

La máster en Ciencias Biológicas explica que los estudios han arrojado que en Cuba están diagnosticados alrededor de 300 pacientes con dicha enfermedad, la cual es un trastorno hereditario autosómico recesivo, es decir, que se puede transmitir de padre a hijo, y que provoca daños especialmente en el hígado y en el cerebro.

“La investigación que realizo permite identificar la causa molecular de la enfermedad para la confirmación de pacientes con diagnóstico clínico dudoso, permite identificar las personas portadores en la familia, los pacientes asintomáticos y realizar estudios preventivos, es decir constituye una herramienta importante como parte integral en el diagnóstico de la UW”.

“Yo recuerdo hace unos años en La Habana, una madre me contactó para ver si era posible realizarle ese estudio molecular a su hija, pues ella es médico y como tal, sospechó que su hija podía padecer la enfermedad por los síntomas que presentaba, y así fue, le hice ese estudio y a la niña se le hizo con rapidez un trasplante de hígado, es reconfortante saber que uno puede contribuir a salvar una vida”.

Yulia Clark Feektistova agradece su formación durante una década en el Centro Nacional de Genética Médica en la capital cubana y su interacción con especialistas de otras instituciones como el Instituto Nacional de Gastroenterología y el Centro Internacional de Restauración Neurológica, CIREN, donde enriqueció sus conocimientos en el tema de la Biología Molecular y citó otros como el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC) y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB).

“También realicé otros estudios en el país como el “Diagnóstico molecular de la neurofibromatosis tipo I con el uso de marcadores moleculares” y actualmente en la Universidad de Guantánamo, donde laboro desde el 2015, en específico en la Facultad Agroforestal, me inserto en un nuevo estudio sobre la aplicación de técnicas de la Biología Molecular para lograr mejoramientos en cultivos fundamentales de la provincia que sean resistentes a la sequía”.

“Tengo 35 años y me enorgullezco de realizar esta investigaciones, sobre todo ésta vinculada a la enfermedad de Wilson porque Cuba es el segundo país latinoameriano que establece el diagnóstico molecular en este caso, no me cansaré de investigar porque esa es mi razón de ser”.

Muy locuaz, esta joven guantanamera, hija de padre cubano y madre rusa , ha obtenido el Sello Forjadores del Futuro en dos ocasiones (2010 y 2016), resalta su participación en eventos nacionales e internacionales y validan la trayectoria como investigadora sus publicaciones en revistas de reconocido renombre como la cubana de Biotecnología Aplicada, Médica Electrónica, además de MEDISUR.

Su entereza y constancia en el trabajo, de seguro le depararán nuevos éxitos en su vida como científica, una carrera larga y llena de competitivad que hasta ahora ella ha sabido sortear, abriéndose puertas con ese desenfado y simpatía que desborda en cada encuentro.