Piedad Córdoba anuncia candidatura presidencial ante tumba de Fidel Castro

La abogada y política colombiana Piedad Córdoba Ruíz, llegó a Santiago de Cuba y sin tomar descanso alguno, se dirigió al Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia, para anunciarle a Fidel, ante la piedra monumento que atesora sus restos, que lanzará su candidatura presidencial en tierra cafetera.

“He querido venir a decírselo porque necesito de su acompañamiento, para que me ilumine con su energía y me de la fuerza y la resistencia para una tarea que va a ser muy difícil”, expresó la luchadora colombiana tras depositarle al Líder Histórico de la Revolución cubana una ofrenda floral con un claro mensaje: “seguiremos tu ejemplo, creemos en tu legado”.

Sobre la trascendencia de esta decisión, Córdoba Ruíz confesó ante los presentes que este no es solo un momento decisivo en su vida personal sino en la vida de Colombia, que comienza un proceso tan importante y difícil como lo es la construcción de la paz con justicia social.

Respecto al por qué de venir a comunicárselo expresamente a Fidel subrayó: “Haber estado en sus honras fúnebres fue necesario, pero era mucho más importante venir a estar aquí con él y a decirle que él vive y la lucha sigue. Fidel para mí es muy especial, tuve el inmenso honor de estar con él en varias oportunidades, de recibir su apoyo y acompañamiento cuando me sacaron del Congreso, cuando me inhabilitaron y en la persecución tan espantosa que hubo en mi país.”

Y argumentó “estoy aquí porque no solamente seguiremos la lucha que él comenzó sino porque tenemos la obligación de defender ese legado, que es el legado de la humanidad, de la solidaridad y del internacionalismo. Como el mismo decía, un revolucionario no se cansa, no se pensiona, jamás espera absolutamente nada distinto a lo que significa la gratificación de la lucha.

“Quiero que este momento quede grabado en la memoria de ustedes como un compromiso, como un juramento de mi lucha por el país y por los pobres del mundo”, concluyó.

La líder del movimiento popular Poder Ciudadano siglo XXI, también rindió tributo al Héroe Nacional José Martí y recorrió las tumbas de Emilio Bacardí y Mariana Grajales, el panteón de los mártires internacionalistas y el de los combatientes del 26 de Julio, ubicados en el camposanto.

FUENTE: CubaSí