Apuntes para la gran final

No es la final que se esperaba, pero es la que hay, gracias sobre todo al inmenso papel realizado por Granma al eliminar al favorito Matanzas, con todo y su récord de victorias. Lo que suceda en el pequeño José Ramón Cerero a partir de este miércoles comenzará a dictar el destino de esta final.

Tampoco es un cruce de los más llamativos, porque Ciego de Ávila ha campeado por su respeto en estos enfrentamientos, pero como siempre, todo es borrón y cuenta nueva.

No obstante, el hecho de haber terminado más tarde provoca que los Alazanes no puedan iniciar la final con su mejor carta en el montículo, y eso pudiera decantar el título para los Tigres. ¿Se imaginan que Lázaro Blanco no hubiese abierto el primero contra los Cocodrilos? ¿Se hubiera dado esta final?

Con su pitcheo más fresco, Roger Machado puede maniobrar mucho mejor, además de haber tenido tiempo para recuperar a figuras claves que sufrieron lesiones leves como Yoelvis Fiss, Osvaldo Vázquez y Abdel Civil.

A favor de los granmenses está el hecho de venir más en juego, con la sangre caliente todavía de haber logrado esa increíble remontada como visitantes, y sin presión alguna porque ya alcanzaron el mejor resultado de su historia.

Se trata de dos equipos con una ofensiva bastante poderosa, pero veo más completa la alineación de los avileños, incluso con mejores opciones en la banca, y en cuanto al pitcheo, me parece que esta vez los más orientales necesitarán un mayor aporte del zurdo Leandro Martínez, porque los bateadores siniestros de los matanceros no estuvieron bien, pero los que tiene Ciego ahora, incluidos los dos importados, sí están en forma.



Carlos Martí hizo los cambios necesarios en su orden al bate, y así debe salir al terreno en esta ocasión, con la confianza que le da tener la mejor defensa del campeonato, y encomendándose a la buena labor de sus abridores, pues su bullpen está bastante flojo. Esa debe ser precisamente la tarea fundamental de los de la tierra de piña, caer temprano sobre los envíos de quien inicie cada desafío, para que trabaje lo menos posible.



Fuente:Cubasí