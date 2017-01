Rodeado por sus compañeros en esta región, donde más tiempo permaneció el Delegado del Partido Republicano Cubano, luego de su arribo a Cuba, José Martí ilustra así uno de los momentos más significativos de su periplo por las serranías guantanameras, justo en Rancho de Tavera:: “Gómez al pie del monte, en la vereda sombreada de plátanos, con la cañada abajo, me dice, bello y enternecido, que aparte de reconocer en mí al Delegado, el Ejército Libertador, por él su jefe, electo en consejo de jefes, me nombra Mayor General. Lo abrazo. Me abrazan todos…”.