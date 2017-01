Julio Antonio Terrero: “Buscando a Fidel en mi pueblo”

“Toma la mañana.... Deja los sueños en la cama, despiértate y ponte la ropa de vivir buenos días”…Con frases como ésta el periodista Julio Antonio Terrero Roger saluda cada jornada a sus amigos en la red social Facebook e invita a las almas sensibles a atravesar el corazón con historias como la que él mismo cuenta, esta vez con “El Caguairán en la piel de Imías”, una serie con la cual resultó premiado en el Festival Nacional de la Radio Cubana.

Desde Radio Playita, emisora del sureño municipio guantanamero de Imías, reveló a la audiencia pasajes de las visitas del máximo líder de la Revolución cubana Fidel Castro a esta tierra llena de historias.

Este reportero nos cuenta acerca de la primera cita del Comandante con este lugar, considerado la capital de los bosques martianos en Cuba, en ocasión de la realización del documental: Mi hermano Fidel, del reconocido director de cine Santiago Alvárez, y a través del testimonio de un nieto del campesino Salustiano Leyva recrea el encuentro memorable de Fidel con este humilde hombre, quien con 11 años vio a José Martí tras sus arribo a Cuba en 1895.

Para Julio, Fidel siempre ha sido una inspiración y acercarse a la historia de su terruño es una constante en su obra periodística:

“El poblado de Cajobabo atesora dos momentos importantes porque en 1986 el líder cubano Fidel Castro intervino en el acto nacional por el inicio de la ampliación masiva del Programa del Médico y Enfermera de la Familia y por otra parte, siempre es gratificante recordar la visita que realizara a la Playita por donde desembarcara José Martí en 1895, justo a cien años del suceso, mojó sus botas en ese mismo lugar y ondeó la bandera cubana”.

“En la serie dedicada al Comandante en Jefe, también narro una historia de vida a partir del testimonio de dos hermanos, descendientes de un campesino que hizo una gran amistad con Fidel, él vivía en el Alto de Cotilla en el viaducto La Farola y hasta su casa llegaba Fidel mientras se terminaba la construcción de esa importante vía, que permitió la comunicación terrestre de la ciudad primada de Cuba, con el resto del país, relato bajo el título “Pata de Gavilán”, y muestro la relación de Fidel con esta numerosa familia y su presencia en el funeral del señor”.

“Yo creo que es una experiencia hermosa y gratificante rememorar estos instantes que recuerdan que las huellas de Fidel siguen intactas en mi pueblo”.

Graduado de Historia del Arte en 1992 en la Universidad de Oriente, Julio Antonio Terrero Roger, se vinculó al Periodismo, una profesión que le ha llenado la vida.

“Para cualquier realizador, Fidel y Martí siempre despiertan la creatividad, no trabajo para ganar premios, me gusta hacer las cosas bien cada día y divulgar la riqueza que nos rodea y que a veces por cotidiana no vemos siempre su gran significado”.

Multipremiado en festivales municipales y provinciales de la radio, recuerda con cariño el segundo lugar alcanzado hace algunos años en el certamen nacional con la crónica “Ausencia”, en la cual aborda la cotidianidad de una niña imíense portadora de una cardiopatía congénita conocida como Tetralogía de Fallot.

De hablar continuo y desenvuelto, Julio se declara amante de su familia pequeña y de una mayor, la Radio, profesa amor a sus amigos y es fiel a sus raíces. Le gusta autoprepararse para emprender cualquier trabajo en ese constante afán de “acompañar, entretener e informar a la gente”.