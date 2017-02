El empeño y la paciencia de José Ángel Rubio Báez(+Fotos)

Buenos días, ¿cómo se siente?, ¿y la familia?, son frases cotidianas de José Ángel Rubio Báez, quien se enorgullece de ser fisioterapeuta en la Sala de Rehabilitación del policlínico centro de la ciudad de Guantánamo, una de las 19 con que cuenta el programa de atención primaria en la provincia más oriental.

Sus compañeros lo reconocen como el mejor y a su personalidad extrovertida incorpora otros rasgos para ganar la simpatía y admiración de muchos.

Con 29 años de edad y 12 de graduado de Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación ya perdió la cuenta del número de pacientes que han pasado por sus manos, para él lo más importante es tener la oportunidad de servir a los demás: “ Por eso escogí esta carrera porque la salud es lo más preciado, aproveché la oportunidad ofrecida, había pasado poco tiempo del surgimiento de este programa que fue en el 2002 por idea de nuestro Comandante en Jefe para ayudar a las personas discapacitadas en el país de manera integral atendiendo las características individuales de cada uno”.

“No me arrepiento porque además de ayudar a otros, hoy tengo amistades para toda la vida, un aspecto que yo valoro mucho”.

Antes de las 8:00 de la mañana cuando en Guantánamo ya el sol está afuera, se le ve a José Ángel llegar en su bicicleta. Cada día de la semana lo esperan pacientes, que como él mismo afirma, lo atenderá como mínimo durante 15 días, a otros les imprime ánimo durante meses.

“La mayoría de los pacientes son de la tercera edad, adultos con varias patologías valoradas primeramente por el médico fisiatra, de ahí nosotros aplicamos el tratamiento a personas con artrosis y otros procesos inflamatorios en las articulaciones, muchos dolores musculares y también a aquellas con accidentes vasculares encefálicos y las secuelas que dejan éstos, algunos son trabajadores, que llegan aquí muy frustrados al ver sus capacidades físicas muy disminuidas”.

“Por eso siempre digo que al fisioterapeuta le corresponde un gran papel, es un trabajo muy humano y lleno de satisfacciones, porque a veces las personas vienen hasta acá en silla de ruedas, sin poder subirse por sí mismos a una camilla y salen caminando por sus propios medios, se requiere mucha voluntad del paciente, mucha atención de parte de la familia y una constancia y consagración de parte nuestra para alcanzar ese objetivo, porque el paciente, es lo primero”.

“Además de este trabajo dentro de la sala, junto con mis compañeros también visitamos a pacientes postrados, le hacemos los ejercicios, se lo enseñamos a sus familiares también, si la persona se recupera, lo incorporamos a la sala, de lo contrario, lo seguimos visitando como parte del trabajo asistencial. También he realizado pesquisas para detectar nuevos casos de discapacitados, personas con factores de riesgos que puedan llegar a tener una discapacidad como consecuencia de eso, niños con trastornos en el lenguaje y otras tareas que he asumido como parte del sistema de Salud Pública ante determinadas contingencias en la lucha antivectorial”.

José Angel Rubio Báez permaneció durante dos años en la República Bolivariana de Venezuela (2010-2012), una experiencia que también marca su vida: “Realicé mi trabajo con el mismo amor que en Cuba y también vi los resultados, me impactó como muchos pacientes venían hasta nosotros porque en clínicas privadas no los atendían, incluso muchos eran trabajadores pero se perdía tiempo en comprobar si el seguro médico les alcanzaba para sufragar los gastos del tratamiento, eso me impresionaba porque no estamos acostumbrados a eso, en Cuba todo es gratuito y se le da mucho valor a la vida, al ser humano”.

“José Angel, yo quiero que me pongas el magneto”, “muchacho, me lo puedes dejar más tiempo?”, “ahora me lo pones aquí también”, ante estos reclamos, este fisioterapeuta guantanamero no se molesta, siempre tiene tiempo para explicarle a los pacientes cada detalle del tratamiento indicado, habla de frecuencia, intensidad, del padecimiento, de la esperanza porque siempre ve con optimismo la posibilidad de la recuperación.

“Es un trabajo donde gastas mucha energía físicamente, pero al mismo tiempo debes transmitir esa fuerza positiva que uno tiene en su interior, que el paciente lo note, por eso siempre le digo: “vamos que tú si puedes”, “ahora sí lo vas a lograr”, no puede faltar ese aliento, ese empuje, la paciencia y el cariño también”.

“Crear las Salas de Rehabilitación en todo el país fue otro de los grandes programas en beneficio de la salud impulsados por Fidel, nos toca ahora a nosotros trabajar mejor cada día, creo que es el mejor de los homenajes”.