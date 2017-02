Recibe Guantánamo becas de creación literaria

El consejo nacional de casas de cultura otorgó a las guantanameras Jessenia Ramírez Sosa y Rosa María Campuzano las becas Sigifredo Álvarez Conexa y la Enorma Hoguera respectivamente, destinadas a talleristas aficionados e instructores literarios destacados.

Tales galardones no recaían en creadores de la provincia de Guantánamo desde el año 2009, resultado que demuestra la calidad de las propuestas de poesía infantil Retazos presentada por la joven Jessenía Ramírez y el cuento A mí no me lo crean de la caimanerense Rosa Campuzano.

Según declaraciones de Arquímedes Zulueta Blancart, metodólogo provincial de literatura en el territorio, al otorgamiento de las mencionadas becas está aparejado un premio en metálico de dos mil quinientos pesos y la publicación de un proyecto de libro para cada una de las galardonadas.

La entrega de las becas literarias Sigifredo Álvarez Conexa y la Enorma Hoguera en Guantánamo estimula la incorporación de jóvenes talleristas, instructores y escritores noveles en el movimiento de creación literaria del territorio.