Changüiseando desde las redes

Versátil, directo y desprendido, así es Royland Basulto Ocaña quien muestra su carácter locuaz y diligente en su función como informático-comunicador de la Casa del Changüí Chito Latamblet Veranes en Guantánamo, institución de la cual es fundador desde el año 2007.

Atado siempre a sus raíces del barrio de La loma del chivo, lugar donde nació y aún reside, aprovecha los diversos elementos de la cultura que acontecen en su comunidad para compartiros, con pocas tecnologías, en la red de redes mediante su blog el changuicero, seudónimo con que se da a conocer.

Así por su ímpetu de dialogar este webmaster logró el tercer Taller de Informática y Comunicación desarrollado en la Casa del Changüí “Chito Latamblet Veranes”, centro que promueve los ritmos y tradiciones genuinas de esta tierra entre ríos.

Durante el evento como parte de las actividades de la XXXVIII edición de la Jornada de la Cultura guantanamera, se destacaron las opiniones de expertos de la comunicación e informática del terruño con el objetivo de mejorar el uso de las nuevas tecnologías a favor de la promoción de la cultura y hechos sociales que acontecen en la región más oriental de Cuba.

Una de las ponencias que resalta en el taller es “El changüí producto cultural en defensa de la identidad. Aciertos, desaciertos y retos” presentado por el informático-comunicador Royland Basulto Ocaña, uno de los organizadores del intercambio que demuestra su trabajo a través del blog elchanguisero, con más de tres mil visitas de internautas, para dar a conocer no sólo los productos y servicios que oferta la institución, sino que intercambia con los usuarios de internet sobre los hechos históricos, sociales y tradicionales de su entorno.

Sobre esta experiencia Royland, que se empeña en crear una red de blogs sobre cultura conversa con el sitio web de Radio Guantánamo.

Periodista: El tercer taller de TIC propone la integración de los expertos en de los distintos sectores de la sociedad para divulgar los productos culturales y servicios que brindan las instituciones ¿será suficiente?



Royland Basulto: “No, creo que no. Es la tercera edición y ha sido el punto de partida para abrirnos pasos hacia otros caminos, las ediciones anteriores fueron más específicas a especialistas de informática y comunicación de centros, municipios e instituciones, pero pasó el tiempo y no sentí una motivación, seguimos pensando y consideramos salir de nuestro entorno, es lo que ocurrió en este tercer taller que contó con la presencia de la Unión de Informáticos de Cuba UIC, DESOFF, la Dirección Provincial de Comunicación de los Joven Club, la Unión de Escritores de Artistas de Cuba UNEAC, Asociación Hermanos Saiz AHS, periodistas que trabajan y tienen experiencias en el uso de lasa tecnologías de la radio, la televisión y el periódico, así como la Universidad de Guantánamo UG que asistió con la cátedra de Comunicación y dos grupos de alumnos de 6to año de la carrera, lo que considero fue un éxito porque cumplió el objetivo de dar los primeros pasos para la integración”.



P: La carencia de los foros sobre la vasta cultura cubana en la red de redes es uno de los puntos débiles aún en la comunicación en el ciberespacio ¿Qué ud sugeriría para fomentarlos?



R: “Bueno hacia ese tema estamos trabajando hace unos dos o tres años, basado en una investigación constante del uso de los foros en la redes cubanas donde me di cuenta que nunca aparece la cultura en un contexto más profundo y abarcador con nuestras tradiciones y raíces. Los avances tecnológicos cada día se impone en retos inmediatos a los que quizás por desconocimientos no le estamos dando importancia y me refiero al buen uso de un foro que tenga que ver con la cultura que es el objetivo que persigo, solo vi uno dedicado a la agricultura, pero los demás solo hablan de música donde predomina lo foráneo y otros temas de tecnología, sexo, entre otros, es una vía de intercambiar, interactuar, opinar y proponer de forma directa y moderada”.



P: La Casa del Changüí más que aspirar a tener una buena comunicación con los internautas de Cuba y el mundo ¿qué otros desafíos se plantea para promover las tradiciones legítimas de Guantánamo?



R: “Como dice son aspiraciones que ojala un día las condiciones tecnológicas mejoren y nos permitan lograrla como pensamos, nos falta mucho por aprender, soy licenciado en Comunicación Social y aun así me categorizo como escribidor de la cultura y la sociedad guantanamera, ejerzo la informática por habilitación y deseo de hacer y dar a conocer al mundo que Guantánamo no es la Base Naval, que somos rico en tradiciones por lo que conservamos y defendemos nuestra identidad, ese es objetivo del blog lchanguisero.cubava.cu y la red de blog culturales que se van sumando”.

P: Sé que tienes otros sueños a materializar desde la Casa del Changüí, donde has trabajado como operador de sonido, programador y ahora informático. Podrías comentar.

R: “Son muchos los sueños y las pesadillas que a diario te encuentras, pero soy persistente con el objetivo final, porque creo y veo que va en la misma cuerda de los cambios que en materia de tecnológica está pidiendo el país al hacer un uso adecuado y explotación de las mismas, por eso sueño con un proyecto de blogs culturales y un foro que dignifique en el ciberespacio la cultura de Guantánamo desde sus raíces, lo que nos distingue como guantanamero y cubano que soy. Así como seguir aportando con este sueño, ya en la realidad, con los pies es la tierra, lograr hacer un proyecto desde la Casa del Changüí, que tanto me ha estimulado Ángel Mancebo, el director, de convertir el entorno de esta institución cultural en un boulevard de tradiciones y sea en su promoción un programa de radio, de televisión y el foro en las redes”

Además de conocimientos informáticos y de comunicación…

R: “Se necesita mucha fe y deseos de trabajar y seguir acercándome y sumando personas que me apoyen que por suerte son bastantes”.

“Quisiera terminar esta entrevista felicitando a Radio Guantánamo en las redes, CMKS Radio Trinchera en el éter por sus 80 aniversario, lugar donde también pase una década y mucho me ha servido para mí como persona, además decir que después de diez años, la Casa del Changüí debe pasar a otra etapa y mantener su objeto social por encima de todo, dejando claro que somos una institución cultural y no la casa de la música, por tanto no solo debe haber una programación dirigida y pensada, sino que debe desarrollarse la parte investigativa y documental, porque cuando pase el tiempo, ¿cómo se evidencia lo vivido? y se nos puede perder la historia”.