Nuevo conflicto migratorio en fronteras de Panamá

Un nuevo conflicto migratorio enfrenta Panamá, que impide el reingreso al país de 89 extranjeros por la frontera con Costa Rica, quienes incumplen los requisitos establecidos, informó el Servicio Nacional de Migración (SNM).

Entre los rechazados están 77 venezolanos, cinco hondureños, tres salvadoreños, dos nicaragüenses y el resto son de varias nacionalidades europeas, según la institución, la cual aseguró que existe un control migratorio de entradas y salidas con apego a la política establecida.

Versiones de la prensa local refieren declaraciones de algunos de los varados en la frontera oeste, quienes confesaron a las autoridades que realizan actividades laborales ilegales en su condición de turistas, y viajan por tres días a Costa Rica cada seis meses para renovar su estancia con similar visa.

El SNM explicó en su nota que 'son causales de no ingreso al territorio nacional para un extranjero: no pasar la entrevista que realiza el inspector migratorio en la ventanilla de atención, no brindar la dirección exacta donde se hospedarán, manifestar que están laborando sin contar con permiso de trabajo', entre otras.

