El Guerrero del campo

Cerca de la cinco de la mañana comienza el día para el inquieto Orlando Guerrero de la Cruz. Aunque hace rato se jubiló ofrece lo mejor de sí en el mundo de la agricultura, en la comunidad guantanamera del municipio de Yateras.

Cuenta que sus piernas sienten el largo andar entre los surcos y la salud le juega un mal rato, pero nada lo detiene para cultivar sus más de tres hectáreas de tierra que componen su organopónico, ese que embriaga a casi todo el que lo visita por la belleza de sus cultivos. Antes que el astro rey brille y la neblina espesa caiga en sus plantas, este hombre de 80 años de edad recorre sus parcelas cultivadas de diversos productos para explorar su vitalidad.

“La tierra es como una novia, afirma risueño Guerrero, lo primero que hago es mirar mis cultivos, porque las plagas atacan fundamentamente por la noche a la col, el tomate, la lechuga y con ese recorrido rápido noto alguna diferencia. Yo siempre realizó labor fitosanitaria, pongos trampas protectoras y utilizo otras variantes, por si la mosca, como decimos los guajiros”.

Orlando Guerrero en solo tres meses se convirtió en una leyenda, el autoconsumo que ahora atiende, era improductivo, las tierras estaban llenas de malezas y piedras. Ahora parece un edén, lleno de col, lechuga, tomate, zanahoria, chote blanco, entre otros cultivos de ciclos cortos.

“Lo primero que hice fue roturar la tierra varias veces, luego la fertilicé con el humus de lombriz y otras materias órganicas”, dice Orlando, destacado en el programa de la agricultura urbana y dice que se empeña por la categoría de excelencia, esa que obtuvo cuando atendía su punto de venta en el 2010.

“Mis tres hijos varones son campesinos y me dicen a cada rato, papá descansa, ya tú no está para pasar trabajo. Sin embargo, no le, hago caso y mira el resultado. Tengo más de 25 años jubilado, pero yo sigo trabajando, estoy ahora roturando otra pieza de tierra para sembar yuca combinada con frijoles negros. Además, pienso sembrar papa y garbanzo porque este clima es frío y se dan bien”.

El premio a estos avances que hoy muestra el viejo Guerrero está en la constancia y el ánimo de hacer producir la tierra y sacar los mejores productos ricos en vitaminas y minerales.

Nacido y criado en estos lomeríos del municipio Yateras, Orlando Guerrero de la Cruz no olvida los tiempos difíciles en que vivían los campesinos antes de 1959. Por los abusos y otros males que afectaban a los pobladores de esa serranía, se incorporó a la lucha contra bandidos en la Sierra Maestra y en otras acciones revolucionarias.

“La obra de Fidel protegió a todos los cubanos y los campesinos somos lo más beneficiados, al entregarnos las tierras desde el año 1961 para hacerla producir y acabar con el hambre y la miseria a que eramos sometidos ante del triunfo revolucionario”, asevera Guerrero.

Este hombre, que el próximo primero de mayo cumplirá 81 años de edad, además de atender las parcelas del organopónico atiende el autoconsumo de su casa sembrado ahora de verduras, lechuga, peregil, ajo porro, guayabas, narangas, también cría puercos, gallinas y otras aves.

Guerrero hace más de medio siglo comenzó su romance con la tierra, esa que para él es como un libro abierto. Y si alguien quiere sentirse a gusto, en ambiente encantador, que llegue hasta el organóponico del yaterano Orlando. Allí encontrará orden, limpieza y el verdor de los cultivos.