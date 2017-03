Mujeres, entrega y orgullo: la pasión de ser parte de la radio guantanamera

Desde sus puestos de trabajo colaboran a que las historias perdurables contadas por otros sean acogidas con beneplácito, a que todo lo que se haga en su entorno laboral deje una huella importante en un destinatario diverso, exigente, apegado cada día y durante 24 horas a las frecuencias de AM y FM de CMKS Radio Trinchera Antimperialista.

Por eso este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, volvemos la mirada hacia adentro, a acercarnos a algunas que por más de tres décadas han sentido esa química, una especie de pasión por esta emisora próxima a cumplir ochenta años de existencia, acompañándola en un viaje para, a decir de ellas, no abandonarla nunca más.

Tal vez nunca han escuchado sus voces, pero sus nombres se escuchan en el dial, sus rostros quizás los ha visto en cualquier esquina de la ciudad de Guantánamo y en esta jornada dedicada a las mujeres nos acercan brevemente a su faena, definitivamente vinculada a servir a la audiencia.

Con Siani González Rodríguez

Con solo 20 años, ella recuerda el año 1985 cuando llegó a la radio, por aquel entonces trabajaba en el almacén contabilizando hojas, cassetes, cintas y otros medios de una tecnología que ha cambiado con el tiempo: “Allí estuve más o menos dos años, luego fui a Camagüey, pasé un curso y me gradué como operadora en control y calidad, un trabajo muy bonito porque desde aquí monitoreamos la eficiencia de la señal, lo que escucha la gente en la radio, no solo de la emisora provincial sino de nacionales como Radio Rebelde, Progreso, Enciplopedia y otras, y antes lo hacíamos también con la televisión”.

“Aquí en la sala de la calidad siempre hemos trabajado mujeres con mucha responsabilidad y dedicación, es muy interesante e importante evaluar las particularidades lo que se difunde para evitar las distorsiones, ir corrigiendo los defectos, esperamos una mejoría de la técnica para llegar a la excelencia en lo que hacemos”.

Nos habla Milagros Luis Piloy

Otra mujer de radio es Milagritos, quien forma parte de este colectivo gracias a Patrocinio Bosh, por aquel entonces administrador de CMKS: “Fui durante un año recepcionista en 1984,de ahí trabajé en la Unidad Presupuestada de la Radio como secretaria del subdirector económico y desde hace cuatro años me desempeño como Asistente de la Redacción en el Departamento Informativo, donde aprendo cada día más, he crecido profesionalmente y como somos una gran familia, la solidaridad, la ayuda en momentos difíciles nunca ha faltado”.

En sentido general, se respira un ambiente de mucha comprensión, es una labor en la que necesitamos los unos a los otros para lograr nuestro objetivo de mantener informados a los oyentes, aquí hago lo que me pidan, desde un boletín de noticias, un informe, si es necesario, vía teléfonica escribo una información ya sea de un corresponsal en Yateras o Niceto Pérez, en fin, soy una mujer cumplidora y pienso terminar mi vida laboral aquí”.

Hilda Esther Cañete Larramendi, orgullosa de su quehacer

Siempre decimos que la recepción es el rostro de la emisora y por eso Hilda Esther Cañete Larramendi se siente muy a gusto en este puesto, pero con 34 años en la radio, dice: “He desarrollado muchos trabajos, soy realizadora de sonido, técnica en recursos humanos, trabajé en la sala de la calidad y como operativo de estudio y ahora como recepcionista me siento más cerca del pueblo, no es un trabajo tan sencillo como las personas creen, estamos cara a cara con todo el que llega, con mucha paciencia debemos ofrecerles la información que necesita o buscar a la persona idónea para que la ofrezca”.

“Yo digo que es una labor sensible también porque vienen personas con mucho dolor por la pérdida de un ser querido a poner sus avisos, además de eso, junto a mi compañera Yarina llevamos el control de los saludos que salen en los programas, avisos, las permutas, extravíos, mensajes, todo lo que tiene que ver con la facilitación social en la revista Señal , hasta la recepción llegan guantanameros de todas partes e individuos de otras provincias y con una sonrisa le damos la bienvenida, me siento muy bien en la radio provincial”.

Asesora, directora de programas, escritora…Eddy Odalis González Fernández

Ella es Filológa de profesión y asegura que lo mejor que pudo pasarle fue realizar su servicio social en la radio pues aquí permanece. Si bien en el lejano 1983 redactaba notas, con su profesionalismo se fue abriendo paso para convertirse en directora de programas, escritora y asesora.

Sus huellas quedaron en los programas “Diccionarios”, “Hacia el Porvenir” , “Con la guradia el alto” o “Radar 1070”, con el cual obtuvo primer premio en el Festival Nacional de la Radio al destacar la obra del guantanamero Angel Íñigo y su Zoológico de Piedra, le siguieron más reconocimientos en la provincia y el país con Universo Científico, entre otros.

Pero Eddy Odalis confiesa: “Prefiero escribir y hacerlo para cualquier destinatario ya sea niño, joven, adulto, de cualquier sexo, en fin para la familia guantanamera, por tanto me gustan los temas variados que recreen las vivencias cotidianas”.

“Comparto mis conocimientos, he impartido talleres en CMKS y en la emisora de Caimanera, fui profesora en un curso de formación de guionistas, una parte a la que doy mucho valor porque se detalla todo lo que va a pasar en un programa, para mi la radio es un reto permanente en cuanto a la autopreparación y una premisa para seguir adelante”.

Por muchos años….Secretaria

La discreción quizás sea la palabra más exacta para definir a Elizabeth Piloy Bolies : “ Yo siempre he sido secretaria desde que inicié mi vida laboral en CMKS en 1985, desde la subdirección técnica, el metodológico hasta la dirección, donde he compartido con Joel Macías, Carlos Pelegrín y la actual directora del sistema de la radio en Guantánamo, Mabel Pozo Ramírez·.

“Yo pienso que mantenerme en este puesto esa una muestra de confianza hacia mi persona y espero no haber defraudado a mis directivos, creo que a una buena secretaria la debe distinguir la lealtad, discreción, confiabilidad , además de la organización y disciplina”.

“La radio me ha dado la posibilidad de superarme, estoy habilitada como directora de programas y mis conocimientos en este sentido los he puesto a prueba con “Melodías”, “Noche de Sábado”, también escribo “Contigo en la medianoche”, pero entre todo escojo ser secretaria, estudié esa especialidad, antes se hacía en el Instituto de Economía, lo cual me aportó herramientas para cumplir mis funciones con corrección, con metodología mediante un trabajo sistemático, me siento feliz haciendo esto”.

La felicidad es un sentimiento compartido por estas mujeres de radio que hoy 8 de marzo expresan satisfacción, sentirse realizadas en un medio, donde por años comparten alegrías y tristezas, para Betty es amor, para Milagritos entrega, para Hilda consagración, para Eddy Odalis un constante desafío y Sianis nos dice: “nos ha servido de tanto y nos ha dado tanto….

Con estas palabras lleguen a todas las radialistas y al resto de las mujeres nuestra más sincera felicitación pues lo que hacen a favor de la vida misma, en cada lugar no puede recogerse en breves líneas, gracias por existir.