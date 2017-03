Fidel siempre presente en el Día de la Prensa cubana

Hoy es 14 de Marzo, día en que Cuba celebra el Día de la Prensa con el pensamiento puesto en Fidel Castro, quien llegó a expresar: “Me gusta el oficio, de verdad, ténganme como uno de ustedes”.

Así lo demostró durante toda su vida el máximo líder de la Revolución cubana, a través de escritos, discursos, sus Reflexiones, verdaderas enseñanzas para quienes hoy el único compromiso es con la verdad y como él debemos siempre volver la mirada a José Martí, a quien llamó “el más genial y el más universal de los políticos cubanos”.

El estudio constante y la lectura voraz marcaron la existencia del Comandante en Jefe, de ahí que la claridad de su pensamiento sobre el valor de las ideas como guía en la acción también es brújula en el trabajo reporteril cotidiano para analizar con profundidad la realidad y los grandes desafíos futuros.

Fidel no perdió oportunidad para compartir con los periodistas cubanos en sus congresos, algunos extendieron sus jornadas, válidas para el diálogo, el intercambio…. el líder siempre mostró interés por las condiciones materiales que la prensa merece, desde teléfonos, computadoras, la conexión a internet, el reforzamiento del transporte, entre otras atenciones, y es que siempre destacó el importante valor de la prensa en la preservación de los valores más sagrados de nuestro pueblo y en la denuncia de lo mal hecho.

También en esos encuentros, Fidel hablaba del tema de la superación del periodista para enfrentar con el ejercicio digno de la profesión la desinformación y la mentira.

Esa realidad la conocía bien porque cada día encontró espacio para consultar decenas de cables y artículos para seguir de cerca los acontecimientos del mundo, lo cual le permitió hablar y escribir de los más diversos temas en cualquier escenario, alertando, enseñando, trazando la pauta, el camino.

¿Quién puede educar más que la prensa?, decía Fidel, un hombre que le dio mucho valor a la comunicación, a la creatividad, en ese afán de transformar la sociedad, en esa permanente convocatoria a no flaquear en la defensa de la soberanía y no sucumbir ante los cantos de sirena que no paran en sus intentos de seducir, de engañar.

Hoy cuando se cumplen 125 años de la fundación del periódico Patria por José Martí, fecha de celebración del Día de la Prensa Cubana, hablar de Fidel cobra especial connotación, como su mejor discípulo abrazó las lecciones de unidad del Maestro para con la impronta personal en diferentes etapas poner en lo más alto la valía de las ideas.

Nos corresponde entonces hacer un periodismo ético, apegado al ideario y pensamiento de Fidel, componentes esenciales de la historia de la Revolución cubana.