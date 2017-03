La poesía en la vida de Roberto Carlos: ella me escogió a mí

Con la poesía respira cada día el joven guantanamero Roberto Carlos Fournier, así llega hasta la sede de la Asociación Hermanos Saíz, donde como buen comunicador y sin desprenderse de algo que como él afirma “lo escogió” ha decidido cultivar con entrega, búsqueda, deseo...

Periodista (P): ¿Por qué afirma que la literatura lo escogió?

Roberto Carlos (RC):Lo digo porque desde pequeño le presté atención a todo ese mundo, era un niño que me fijaba en los detalles, me gustaba contar las vivencias, lo que escuchaba, veía mucha televisión y sobre todo me sentía atraído por los libros, primero dibujaba y después tuve la suerte de tener a una profesora en noveno grado como Virginia Pardo, de su mano participé en un Concurso de Español y Literatura y cogí tercer lugar, luego en la vocacional me entusiasmaba mucho leer, recuerdo siempre “La Ilíada y la Odisea”, a los dioses griegos, la mitología…, así fui tomando conciencia que ese pudiera ser mi camino.

P: ¿Cuándo escribió sus primeros versos?

RC:Antes de entrar a la Universidad de Oriente, donde me gradué de Filología, me vinculaba al taller literario en la Casa de la Cultura, a Eldys Baratute y a Katia Gutiérrez le llevé mis primeros poemas que titulé “Un pasadizo intransitable”, inspirados en la realidad que me rodeaba, mis vivencias, la cotidianidad.

P: ¿Qué le aportó la carrera de Letras?

RC:Me aportó un montón de herramientas y conocimientos, desde el estudio de la lengua, de la literatura mundial, la interpretación textual de autores de todas las épocas, es decir, esta etapa me nutrió para continuar adelante y ya en tercer año participaba con poemas en festivales universitarios y sale mi primer paquete de poesía titulado “El guarda de la viña”, que recoge esas experiencias de ese ambiente en la universidad, la convivencia, lenguaje y otros pormenores de nuestra vida allí.

P: ¿Pudiera mencionar algunos escritores que le sirvieron de inspiración?

RC:Sí muchos poetas y ensayistas de reconocido prestigio me han marcado, entre ellos, Lezama Lima, Virgilio Piñera, Emilio Ballagas, Severo Sarduy, auqí en Guantánamo también me he enriquecido con Mireya Piñeiro, Ana Luz García, las prácticas en la editorial El Mar y la Montaña fueron muy importantes para mí.

P: ¿Cómo usted caracteriza a su poesía, a qué público la dirige?

RC:Está dirigida a un público adulto, son versos libres con mucha influencia del barroco y neobarroco, con las características propias de esos estilos literarios, el uso de metáforas, hipérboles, juego de palabras, se puede entrelazar textos de otros escritores de etapas anteriores, es como una red, un collage, por tanto no está dedicado a un público infantil. Algunos de mis poemas han sido publicados por antologías estadounidenses a partir del 2015 como “Paisaje familiar”, “Parque Dolores”, Vedetísima” y en un evento que auspicia la Asociación Hermanos Saíz en Camagüey también fueron publicadas las dos versiones de “Memorias Cruzadas.

P: Háblenos de la Feria y de su primer libro….

RC:Este primer libro se llama “La cantidad rosada”, yo digo que es como el alma mía repartida en varias personas , aquí se recogen poemas que escribí desde el tercer año de la Universidad, son como una especie de ventana, desde yo miro al exterior , en una especie de retroalimentación constante ,en la Feria de La Habana este poemario fue presentado por la teatróloga Isabel Cristina López y el narrador y ensayista Alberto Abreu y espero que sea bien acogido por el público guantanamero, y en especial, por mi amigos, pues a ellos se lo dedico, mi agradecimiento también a Ediciones la Luz de Holguín por permitirme formar parte de su más reciente catálogo editorial. Este es un momento muy importante para mí y me siento muy feliz.

P: ¿Puede adelantarnos otro de sus proyectos?

RC: Yo siempre digo que me siento en deuda con el narrador, poeta, periodista y crítico de literatura Severo Sarduy, quiero darle continuidad a mi tesis de graduación que precisamente es acerca de su obra, me encanta el ensayo y vamos a ver qué sale más adelante….

P: Además de escribir, ¿qué otras aficiones tiene Roberto Carlos a sus 29 años?

RC:Escuchar música, cantar, declamar, ver televisión, compartir con los que quiero porque para mí, la amistad, es lo más importante.