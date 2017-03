Beneficios y garantías educacionales para que seamos más y mejores

La guantanamera Daimet Guen Cabrera, madre de tres pequeños matriculados en el círculo infantil Florecitas de Patria del Reparto Rubén López Sabariego, agradece las bondades de la Revolución cubana al beneficiarla con la aplicación de la Resolución Conjunta No.1 del 2017 de los Ministerios de Finanzas y Precios y de la Educación.

“Cuando me enteré de la noticia sentí un alivio tremendo, tengo tres niños y a los dos primeros se le reduce el pago a un 50 por ciento, y el tercero que comenzó en el mes de septiembre se exonera de pago. Agradecida de esta alternativa para con las mujeres trabajadoras, como yo.”

“También mi vecina Carmen Delia tiene sus trillizas en el segundo año de vida, y ahora no tiene que pagar nada por el cuidado, la alimentación y la buena educación de esas menores que comienzan desde pequeñas a descubrir el mundo de las letras, colores y los preparan además para que sean hombres y mujeres de bien”, asegura esta madre, profesora de Secundaria Básica.

Diosneidis Castillo, directora del círculo infantil Florecitas de la Patria del municipio de Guantánamo, destaca que más de 16 madres son beneficiadas, incluyendo una que tiene tres pequeños, agrega además que a raíz de la nueva ley fiscal comenzaron a realizar un estudio con los niños que asisten al programa Educa a tu Hijo para conocer cuántas madres podrán beneficiarse con esta alternativa en venideros cursos.

Cuando hoy día en no pocos países algunas legislaciones laborales perjudican a la clase obrera y a la mujer, Cuba afianza su política de poner en el centro de su atención al ser humano, como lo demuestran las regulaciones que entraron en vigor desde el pasado 10 de febrero.

Se trata de los Decreto- Leyes No. 339 y 340 y de cuatro resoluciones referidos a la maternidad de la trabajadora y al otorgamiento de licencias por ese hecho y prestaciones sociales, cuyo contenido estimula la fecundidad y la participación de otros familiares en el cuidado y atención de los menores.

Asimismo se dispone de un nuevo tratamiento para el pago por los servicios en los círculos infantiles y seminternados a las madres con dos o más hijos, medida que en Guantánamo beneficia hasta la fecha a unas 500 mujeres que tienen matriculados a sus hijos en los 37 círculos infantiles del territorio.

Estas normas promueven la protección y el bienestar de la mujer cubana, y buscan darles confort para que tengan una maternidad plena, garantizar el cuidado de sus hijos y sus permanencias en los puestos de trabajo, afirma Yusvanovis Maceo Pérez, jefa provincial para atender la enseñanza preescolar.

Las nuevas resoluciones No. 5 y No. 6 del Ministerio de Educación (MINED) fijan los procedimientos para el ingreso de los menores a los Seminternados de Primaria y a los círculos infantiles. Y en la provincia desde que salieron en vigor esas medidas comenzamos a realizar un estudio en todas las instituciones educativas, proceso que aún no ha finalizado en Guantánamo, pues ahora hay nuevo otorgamiento de círculos a madres que solicitaron ese servicio.

La Jefa de la Educación Preescolar Maceo Pérez, precisó además que las normas jurídicas también benefician a las madres trabajadoras del sector estatal y privado.

Como requisito, la madre debe ser una trabajadora activa. Esta condición también se le puede dar al padre o tutor, en caso de que estén al cuidado del pequeño, aseguró.

Yaritza Benavides Rubio, Jefa primaria del Ministerio de Educación, comentó que están terminando el estudio en los nueve seminternados de la provincia, pues ellos acogen hasta la fecha a más de 20 mil pioneros matriculados en esos centros.

“Hubo que readecuar los requisitos de ingreso al servicio de internado y seminternado de la educación primaria, considerando los recursos y capacidades existentes”.

Esta nueva resolución permite un mayor poder de decisión y faculta a los consejos de dirección de las instituciones educativas y de las direcciones municipales a la hora de matricular a los niños con edades comprendidas entre seis y 11 años en el internado o seminternado de la Educación Primaria.

Estas nuevas medidas que favorecen a las madres trabajadoras es muestra de la reafirmación del humanismo de la Revolución la cual, en medio de limitaciones financieras, no escatima esfuerzos en la elevación de la calidad de vida de la población, en proteger a los más necesitados, sin olvidar tampoco a quienes laboran en el sector estatal y no estatal.