Ippones colman a Guantánamo

Guantánamo es judo, se convierte desde hoy en la capital de este deporte de combate que entre entre tsuri Komi Goshi, o soto gari, a uchi gari y tai otoshi o de otras técnicas y proyecciones acoge el Torneo Nacional, primera categoría.

La sala polivalente Rafael Castiello Renda, del reparto San Justo guantanamero es escenario donde confluyen 14 provincias: Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Granma, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud.

En el transcurso de la inauguración y casi ya comienzo con los primeros combates de la rama masculina que acontecerá hasta el dos de abril para luego dar paso a las mujeres comenzó nuestro primer pleito.

El cinturón negro primer dan Rafael Manso Reyes, director de Desarrollo de la Federación Panamericana y Presidente de la Federación cubana de judo, combate por igual con Radio Guantánamo.

"Por estos días la provincia más oriental de Cuba contará con lo mejor del judo: primero desde hoy y hasta el dos de abril competirán los varones y los días 7, 8, 9 y 10 acontecerá en el femenino".

"Vamos a contar con el profesor de profesores Ronaldo Veitía y la multi campeona olímpica Idalis Ortiz que aunque no va a participar como atleta, si va a acompañarnos en el evento femenino".

"Entre los varones, de última hora se conoce la ausencia del villaclareño Asley González, Sub campeón olímpico de Londres 2012 y titular mundial de Río de Janeiro, Brasil 2013. Al final no pudo participar por lesionarse de su rodilla izquierda antes de partir para Guantánamo y el cuerpo médico dictaminó que no era correcto que compitiera en el Campeonato Nacional".

"Entre las mujeres no asiste la multi campeona olímpica y campeona Mundial Idalis Ortiz, de los 78 porque le dimos un año de descanso al igual que Dayaris Mestre, en 48 kilogramos y ayer nos llegó la noticia que Onix Cortés, en 70 kilogramos no va a poder estar tampoco porque hay que volverla a operar porque tiene una lesión en su rodilla izquierda también".

¿A pesar de esas ausencias qué calidad técnica usted presagia del certamen?

"Los hechos son los que hablan, ustedes lo verán en el tatami, existe una realidad en los atletas, no solo entre los del equipo nacional, sino los competidores de provincia, donde hay un alto nivel de preparación, los territorios se prepararon muy bien y ustedes verán algunas sorpresas de primeras figuras con atletas de provincia, que si no le ganan, si habrán combates muy cerrados, existirá gran rivalidad en uno y otro sexos".

Importante para enfrentar el presente ciclo olímpico, digamos Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018 en Barranquilla, Colombia y Juegos Panamericanos de Perú. ¿Qué nos puede decir?

"Después de la Olimpíada de Río de Janeiro, Brasil, hemos renovado ambas selecciones nacionales con figuras jóvenes tanto en el femenino como en el masculino, hay varias figuras jóvenes de las provincias que captamos, que vienen en ascenso.

"Ahí podemos mencionar a Vanesa Godínez, Melisa Hurtado, Elianis Hurtado y en el masculino ustedes aprecian solamente a Magdiel Estrada que lleva unos cuantos años, pero también está Iván Fundora, un joven talento que ahora viene en la división de los 90 kilogramos ya que no puede hacer los 81 kilogramos y se presenta en este peso y lo vamos a presentar en el próximo Campeonato Panamericano que lo tenemos a finales de abril en la ciudad de Panamá".

En la inauguración tras desfilar las provincias participantes, se pronunció al retiro oficial del profesor de judo Reynaldo Batle Torres, más conocido por Wachi, quien durante más de 40 años laboró de forma ininterrumpida en la actividad, con la enseñanza a varias generaciones de judocas.

Hoy compiten de forma individual los hombres en las divisiones de 55, 60, 66 y 73 kilogramos, mientras mañana subirán al tatami los judocas de los 81, 90, 100 y más de 100 y el domingo será el por equipos.