Alegrías y festejos pioneriles colman este cuatro de Abril

Los pioneros guantanameros viven hoy una jornada cotidiana que parece repetirse cada cuatro de Abril pero sin dudas, siempre hay matices distintos para reverenciar una jornada de fiesta.

Alrededor de seis mil pioneros en esta oriental provincia tendrán su agasajo y de manera particular hay quienes lo disfrutan compartiendo su experiencia en acontecimientos que los estimulan a ser mejores estudiantes.

Así sucede con Nathaly Omar Beirut y Celina Patricia Vaca Rodríguez, alumnas de noveno grado de la escuela secundaria básica Rafael Fausto Orejón Forment de la ciudad de Guantánamo.

Ellas son activas participantes en certámenes convocados por la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) para motivar el conocimiento y fomentar la cultura. De esta forma, Nathaly encontró los versos precisos para homenajear al legendario Camilo Cienfuegos por lo que fue reconocida en el concurso nacional Con la Flor de tu sonrisa:

"En mi poesía hablo de la vida y la labor revolucionaria del Héroe de Yaguajaya partir de lo aprendido con mis profesores, siempre me he sentido motivada, por eso también a nivel de municipio y provincia he obtenido lauros en otros concursos como Trazaguas, en éste escribí sobre la significación del ahorro y la necesidad de proteger ese recurso que es vital para la vida, también puedo mencionar Aprendimos a quererte, el cual me permitió profundizar más en el ejemplo del Che”.

Por su parte, las diestras manos de Celina Patricia le han permitido incursionar en las artes plásticas y ser acreedora de un premio nacional en el concurso ·El MININT y yo: “ Me permitió expresar mi admiración por los combatientes de esa institución armada al igual que he realizado dibujos para otros como Mi organización y yo, De donde crece la palma, La Defensa Civil en acción, a través del cual elevamos nuestra cultura de prevención ante diferentes desastres, he concursado en poesía también pero prefiero pintar, eso es lo que quiero ser en un futuro, pintora o diseñadora”.

Ambas estudiantes con resultados académicos relevantes aspiran a cursar el preuniversitario en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas José Maceo Grajales de Guantánamo y para eso se preparan intensamente, pues tienen bien definido que el primer deber de un alumno es Estudiar .

También coinciden en agradecerle mucho a la Guía de Pioneros Maira Gómez de la Cruz, una de las más destacadas de la provincia, al involucrar con entusiasmo a los educandos no solo en los concursos sino en otras actividades como la recuperación de materias primas, aspecto en el que resultan los mejores del municipio.

Licenciada en Geografía y con 43 años en el sector educacional, ha dedicado más de 20 al trabajo con los pioneros, lo cual le ha aportado mayor sensibilidad: “Ellos son mi razón de ser, creo que a un buen guía debe distinguirlo el ser honesto, dedicado, responsable, sentirse un pionero más, no importa la edad, hay que tener deseos de trabajar para lograr los mejores resultados, creo que por eso soy acreedora de la distinción Reparador de Sueños y me gustaría recibir el premio Los Zapaticos de Rosa, máximo reconocimiento que otorga la OPJM “.

Alegría y festejos colman este cuatro de Abril en Guantánamo, donde los matutinos especiales, festivales, espacios fijos con los instructores de arte, concursos y exposiciones mostrarán a los pioneros de este tiempo que en cada colectivo repetirán con más fuerza: ¡Seremos como el Che!