Venezuela firme y latinoamérica unida y fortalecida

Fragmentos del discurso pronunciado por Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en el Acto político-cultural de solidaridad con Venezuela, en el Palacio de Convenciones, el 10 de abril de 2017, «Año 59 de la Revolución»

Querido compañero, hermano mayor, General de Ejército, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Raúl Castro Ruz (Aplausos). Nos alegra mucho estar en la patria cubana y recibir, como siempre, todas las expresiones de fraternidad y de amistad verdadera, porque el aprecio y el cariño entre cubanos y venezolanos es amor de verdad, es cariño de verdad, es solidaridad compartida desde la verdad de nuestra historia.

Les doy muchas gracias a la Presidenta de la Federación de estudiantes universitarios y al Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba por la fuerza de sus palabras, por el apoyo de la juventud y la clase obrera cubanas (Aplausos); lo recibimos como un refuerzo de verdades, porque son los pueblos, es la solidaridad y el amor de los pueblos, es la verdadera diplomacia, la diplomacia del futuro es la diplomacia de los pueblos, de los trabajadores, de los estudiantes, de los maestros, de los profesionales, de los militares, de todos. Así que agradezco profundamente estas expresiones que durante el transcurso de todas estas semanas de amenazas, de agresiones contra Venezuela en el seno de la OEA, desde Washington, desde el tribunal de inquisición en que han transformado al ministerio de colonias que ha sido la OEA hemos recibido del pueblo cubano y de todas sus organizaciones sociales, que son la expresión de una solidaridad verdadera del hombre y la mujer de pie.



Este Consejo Político del ALBA sigue señalando un rumbo. A nosotros en la vida de la lucha por la dignidad, por la independencia de nuestro pueblo nada se nos ha regalado. Es larga la trayectoria y el camino que hemos recorrido, mañana nosotros vamos a estar en el sur de Venezuela, en el Orinoco, al frente del Orinoco, conmemorando los 200 años de que un 11 de abril de 1817 las tropas libertadoras del sur derrotaron por primera vez, de manera contundente, a las tropas del general Pablo Morillo en la Batalla de San Félix, que inició el ciclo victorioso de la Revolución de Independencia de Venezuela y de Suramérica en el siglo XIX.

(...)

Hoy también estamos conmemorando un aniversario más de la fundación en 1892 del Partido Revolucionario Cubano. Le correspondió a José Martí, luego de transitar la revolución independentista cubana del siglo XIX, por avatares, por derrotas, por divisiones, le correspondió a José Martí ordenar la doctrina, la estrategia y tomar el liderazgo, reunificar las fuerzas, la jefatura de las fuerzas patrióticas de entonces de Cuba, y un día como hoy fundó el Partido Revolucionario Cubano; siglo XIX de batallas, un siglo XIX de búsquedas, un siglo XIX fundacional, fundacional en la idea de buscar la dignidad, la igualdad, el derecho a la vida, el derecho a la existencia de nuestros pueblos. Nuestros pueblos hasta entonces habían conocido solamente el vasallaje colonial.

(...)

El siglo XX, sin lugar a dudas, tuvo un hecho marcador. Si el siglo XIX tuvo un Bolívar, un Antonio José de Sucre, un Ayacucho que se transformó en mito de los pueblos que aspiraban a la libertad, a la independencia, a la igualdad en todo nuestro territorio, que soñaban con la utopía de existir como república, que repudiaban todas las formas de sometimiento, de coloniaje que Europa impuso en nuestras tierras de saqueo, de esclavismo, y un Bolívar, un Sucre, un Ayacucho, un Martí, un Morazán, que marcaron una trayectoria de búsqueda, de combate, también marcada por la traición, que pospuso los sueños de igualdad, de democracia, de república; el siglo XX, que apenas se despidió hace unos años, sin lugar a dudas fue el siglo de la irrupción del imperialismo estadounidense como hegemón de nuestra América y del mundo. ¡Vaya si lo saben nuestros padres, nuestros abuelos y las generaciones que nos precedieron!

La OEA, la Organización de Estados Americanos, llamada así, es la organización que nació como heredera, precisamente, de las Conferencias Panamericanas que José Martí denunciara a finales del siglo XIX, de la Conferencia de 1889. La Organización de Estados Americanos en su nacimiento expresó la política hegemónica que Estados Unidos ya había logrado confeccionar hacia nuestro continente.(...)

Desde la fundación de la Organización de Estados Americanos, como bien se ha debatido hoy en el Consejo Político del ALBA, han pasado 69 años, y en 69 años la historia de la OEA es la historia del bochorno más grande de subordinación de las oligarquías locales de nuestros países a los intereses imperiales, en todas las coyunturas y en todos los momentos. Nos llevaría toda esta noche, una madrugada completa, varios días hacer un pasaje, una revisión, un balance, una evaluación sobre esta historia. Solamente tendríamos que recordar símbolos que han marcado la historia: Guatemala, 1954, la campaña contra el presidente Jacobo Arbenz y la revolución democrática de Guatemala; la invasión, resultado: 300 000 muertos, 50 años de dictadura, y al pasar 50 años Estados Unidos, el Departamento de Estado solicita excusas al pueblo de Guatemala porque se equivocaron con la invasión, porque han demostrado 50 años después que Jacobo Arbenz no era comunista.

República Dominicana, 1966, una nueva experiencia, un líder, Juan Bosch, extraordinario hombre latinoamericanista, martiano, bolivariano, brillante líder, parido por el pueblo que parió a Máximo Gómez también, el pueblo dominicano, nuestro amado pueblo dominicano, y la OEA también sirvió de portaviones a una de las masacres, a una de las invasiones más horrorosas que se hayan conocido en los años sesenta. Antes de República Dominicana, le tocó al pueblo cubano.(...)

Saben ustedes la batalla inmensa que tuvieron que dar los cubanos y las cubanas, con Fidel, con Raúl, con el Che, casi nadando contra la corriente, en una combinación de movimientos políticos, diplomáticos, que siempre tuvieron la compañía de los pueblos, la solidaridad de los pueblos de todo el continente desde Caracas hasta Montevideo, desde México hasta Buenos Aires; pero que contaban con la complicidad criminal de todos los gobiernos, la gran mayoría de ellos dictatoriales y del resto de gobiernos que bajo la formalidad de la democracia burguesa representativa tenían en lo fundamental el dominio sobre los votos en la OEA.

Una batalla enorme tuvo que dar Cuba. Hay bastantes documentos desclasificados de entonces y se conoce hoy la historia que pudieron denunciar en el seno de la OEA y fuera de la OEA las voces de la Revolución Cubana entonces.

(...)Por eso es que a Cuba la mantienen en la OEA acosada a declaraciones, a discursos, a reuniones, y la palabra de Cuba a pesar de la aparente soledad, la palabra de Cuba entonces fue la referencia moral, la voz, la fuerza de rebeldía que América necesitaba para saber que sí se podía enfrentar al imperialismo, que sí se podía derrotar al imperialismo y que había un pueblo lleno de esa fuerza: el pueblo cubano, Fidel (Aplausos).

(...)

Hoy podemos contar y recordar estos testimonios del momento histórico que les tocó pasar. Yo no dejo de sentir como ser humano, como revolucionario una admiración gigantesca por Fidel, por Raúl y por este grupo de hombres y mujeres que supieron enfrentar esos tiempos históricos con dignidad (Aplausos), con sabiduría, con firmeza, con valentía, y no dejaron bajo ninguna circunstancia caer la bandera de dignidad de la Cuba revolucionaria. Tiempos heroicos vieron nacer la maravilla de esta Revolución Cubana. La Revolución Cubana en el siglo XX significó el inicio de una larga era de transformaciones progresistas, revolucionarias de nuestro continente. La Revolución Cubana fijó la pauta, la agenda, marcó el tiempo histórico de lo que era posible y de lo que era necesario hacer para que estos países antes colonizados, esclavizados, para que nuestros países siempre subestimados desde el Norte, siempre rechazados desde el Norte fuéramos encontrando nuestro propio camino, en tiempos nunca nada fáciles. Nunca nada se nos ha regalado, nunca la dignidad ha sido otorgada por quienes la han arrebatado en todos los tiempos históricos.

(...)

La fuerza del ALBA con la unión de nuestros pueblos centroamericanos, caribeños, suramericanos, con 13 años ya de realización práctica de la palabra solidaridad, de la palabra complementariedad; con 13 años ya de demostración de las dificultades y las posibilidades del concepto de la cooperación, la Alianza Bolivariana que nació como alternativa al modelo del ALCA y del nuevo colonialismo económico que se nos quería imponer desde el Norte, la fuerza del ALBA es la fuerza de todos. El ALBA ha sabido enfrentar en el transcurso de todos estos años, desde su fundación por parte del liderazgo del Comandante Fidel Castro Ruz y del Comandante Hugo Chávez, la fuerza del ALBA ha sabido transitar su propio camino, ha sabido inventar, en el mejor sentido robinsoniano, ha sabido crear, en la mejor fuerza de invención, sus propios caminos.

Si la OEA en 69 años está marcada por el dolor, la muerte, la sangre de invasiones, golpes de Estado, si está marcada por el espíritu de la división nuestraamericana, de la subordinación del esclavismo; la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, en apenas 13 años, está marcada por la fuerza maravillosa de la solidaridad, de la unión en acción, de la unión práctica.

El ALBA puede mostrar a los pueblos de nuestra región, más allá de los gobiernos y países que la fundaron y la conforman, mucho más allá, el ALBA puede mostrar una obra concreta en el campo de la educación. Bajo el abrazo y la sombra del ALBA se han alfabetizado más de 4 millones de latinoamericanos y caribeños en los últimos 10 años. Bajo el abrazo del ALBA y la ciencia médica cubana y albista se han operado y han rescatado su vista en la Misión Milagro, creada por esos dos cristianos, Hugo Chávez y Fidel Castro, más de 4 500 000 latinoamericanos pobres, los campesinos, los humildes. Bajo el abrazo del ALBA y la ciencia médica cubana y la ciencia médica latinoamericana, creada y formada en la Escuela Latinoamericana Salvador Allende, se han desplegado más de 50 000 médicos en los campos y ciudades de toda América Latina y el Caribe (Aplausos).

(...)

Seguramente hay muchas cosas que no hemos hecho todavía, o muchas cosas que no hemos hecho como pudiéramos haberlas hecho. Yo tengo aquí un balance, en este libro gordo gordo, sobre los proyectos económicos, sobre los caminos del desarrollo económico. Si bien es cierto que tenemos grandes tareas para mantener la estabilidad de nuestros países, la independencia, la paz, para preservar la paz interna, la paz regional, para mantener el ritmo de la integración, no olvidemos ni un segundo, queridos compatriotas, que la tarea más importante, la misión más importante de todas las generaciones que hoy estamos al frente de nuestros países, de nuestras revoluciones es encarar el desarrollo económico sustentado con esfuerzos propios y, además, enlazado como una integración económica especial de toda América Latina y el Caribe.

Nadie puede pensar, nadie puede aspirar, ni nadie logrará el desarrollo económico en esta región que apenas da sus primeros pasos autónomos e independientes actuando por sí solo, ¡nadie!

(...) El ALBA desde su fundación fue creación e invención colectiva, fue reencuentro de una relación de respeto, de solidaridad, de búsqueda. Más allá de las posibilidades, el ALBA no es una madeja de relaciones diplomáticas protocolares, no; el ALBA nació de la creación real del encuentro de gobiernos, de pueblos, y hoy, 13 años después, no es por casualidad que el ALBA es una fortaleza para venir todos al encuentro y para decir a quienes pretenden hegemonizar nuestro continente a través de la OEA, a través de las amenazas, a través de la agresión: Con nosotros no han podido y con nosotros no podrán. ¡Aquí está el ALBA de pie, unida, incansable, trabajando por el desarrollo común! (Aplausos.)

(...)

Yo puedo decir, de verdad, queridos hermanos del Caribe, Centroamérica, Sudamérica, compañero Raúl, camarada secretario general del ALBA, David Choquehuanca, que de cada coyuntura no solo hemos sacado grandes enseñanzas, grandes lecciones, no solo que nuestro pueblo ha elevado su conciencia, su conocimiento, su actitud, su compromiso, su moral, sino de cada coyuntura hemos logrado construir nuevas fuerzas, nuevas fuerzas morales, políticas, militares, institucionales.

Creo que de todos los golpes que hemos contenido, soportado y superado, el más duro de todos fue la pérdida física de nuestro Comandante Hugo Chávez. No es fácil perder al líder, al inspirador, al jefe, al padre de una revolución tan joven.

Recientemente vinimos a sembrar en esta roca eterna en Santiago de Cuba al padre de la Revolución Cubana, al padre de los revolucionarios latinoamericanos, pero ya con una obra, con un pueblo, con un partido, con una fuerza armada, con un Raúl ya, luego de varias décadas de cuántas batallas y de cuántas cosas por hacer también.

Pero nosotros perdimos muy joven a nuestro Comandante, y sin lugar a dudas el peso del Comandante Hugo Chávez en la historia de nuestra Venezuela del siglo XXI, de la conducción de la Revolución y de la construcción de la nueva América, fue un peso decisivo, determinante, conmovedor, pudiéramos decir. Hay quienes no entendieron eso, cuando lo perdimos hay quienes no entendieron lo que sí entendió el imperio norteamericano.

Hay quienes dudan todavía de que el imperio norteamericano exista y creen que solamente es un recurso oratorio o retórico para discurso revolucionario y para buscar un aplauso. Para quien lo dude, existe un imperio con instituciones poderosas, con un proyecto de dominación mundial, con un Pentágono, con un Departamento de Estado, con una CIA, con una NSA, con una idea loca, loca, loca de dominación del mundo; bueno, loca para nosotros, ¿no?, que aspiramos a un mundo de hombres y mujeres libres, iguales, felices, sencillos. El imperio sí entendió que con la pérdida del Comandante Chávez se estaba perdiendo y estaba partiendo uno de los más importantes y grandes líderes, cohesionador de un nuevo espíritu latinoamericano desde Bolívar, que supo unir toda su fuerza a la de Cuba, a la Cuba revolucionaria.

(...)

Muy peligrosas las circunstancias que se están configurando, muy peligrosas, muy amenazantes las circunstancias que se están configurando en el gobierno de la nueva administración de Donald Trump. No han pasado ni ocho semanas y ya se ha desdicho todo lo que algún día este hombre, que no es un líder político ni representa las corrientes políticas de ninguno de los grupos del Partido Republicano, pero que es el Presidente de Estados Unidos, ya se ha visto. Por eso es muy importante esta reunión del ALBA.

La reciente arremetida diplomática, la reciente alineación de un grupo de gobiernos de derecha, neoliberales, muy fracasados, contra Venezuela; la reciente arremetida interna de la derecha venezolana que ha tomado el camino de la violencia, del golpismo, del asalto al poder, representa las nuevas corrientes extremistas que dirigen, gobiernan y toman decisiones en Estados Unidos. Ya hoy lo podemos decir, lo hemos vivido, cómo hay una radicalización extremista de las posiciones de la derecha venezolana a partir de las nuevas órdenes impartidas por el Departamento de Estado y por quienes toman decisiones y gobiernan en Estados Unidos. Tenemos que estar claros en eso. Las presiones que han recibido dignos gobernantes de nuestra América no tienen parangón en los últimos 16 años, ni en los 8 años de Bush, ni en los 8 años de Barack Obama. Amenazas personales, amenazas a los países, y a pesar de sus amenazas, y a pesar de su conducta bochornosa, Venezuela puede decir hoy que después de todas estas presiones hemos salido victoriosos en la Organización de Estados Americanos defendiendo nuestra verdad (Aplausos). Hemos derrotado a la coalición de países y de gobiernos de derecha que han pretendido imponer una agresión abierta contra nuestro país (Aplausos).

Es mucho decir esto. Así que Chávez y Fidel no araron en el mar, parafraseando a nuestro Simón Bolívar que sintió cuando ya la vida se le iba que había arado en el mar; tampoco aró en el mar El Libertador. Sembraron con profundidad, con fuerza. Yo he llamado al diálogo, lo decía nuestro querido canciller Bruno Rodríguez Parrilla, y sigo llamando al diálogo, no hay otra forma de conseguir la paz. La única forma de conseguir la paz es a través de la palabra, del diálogo, del debate sincero, de la búsqueda de razones, de la búsqueda de puntos comunes.

(...)

Todas las demás batallas las vamos a seguir dando, pero la tarea del desarrollo económico, de la creación de riquezas, física, material, financiera, la idea del desarrollo social integral de nuestros países, la idea del bienestar y la felicidad compartida de la que hablaba Bolívar hace 200 años es la idea central que nos debe mover a nosotros. Tenemos la experiencia, tenemos el proyecto, tenemos el conocimiento, tenemos la honestidad y queremos hacerlo, y el espacio para hacerlo es uno solo, así lo creo, está creado, nos lo dejaron en herencia estos dos gigantes que sonríen desde la vida, desde la historia y que nos dan fuerzas.

El espacio para conseguir el desarrollo no es la OEA, no: es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, es Petrocaribe, es el Caribe, es Centroamérica, es Suramérica, ese es nuestro camino, ese es nuestro espacio, no tengamos duda de eso (Aplausos). Aquí es donde nos vemos como hermanos y nos respetamos y nos tratamos como hermanos. Aquí no hay grande ni chiquito; aquí nadie quiere dominar al otro o buscar una ventaja para saquearlo o robarlo; al revés, aquí lo que estamos buscando es en qué podemos ayudar, en qué te puedo ayudar yo, en qué me puedes ayudar tú.

Está el camino trazado y probado, está el éxito comprobado, lo que nos falta a veces es sacudirnos un poquito y movernos, despertarnos más aún, para que los proyectos del desarrollo económico se pongan al frente de verdad del esfuerzo diario, de la atención diaria, de los logros diarios. Es el mismo pregón que hacemos nosotros con nuestro pueblo.

(...)Venezuela tiene la riqueza petrolera certificada más grande del mundo. Muchos dicen que es por eso que nos quieren recolonizar. Yo no dudo de que sea por eso, si han destruido a Iraq, a Libia para quitarles su riqueza petrolera; pero yo creo que con nosotros, en este momento histórico, que agradezco la solidaridad y el apoyo de todo el pueblo cubano y los pueblos del ALBA, además del petróleo hay una riqueza más grande aún que ellos quisieran desaparecer de la faz de la Tierra y es la riqueza de la moral bolivariana que ha vivido su resurrección histórica del proyecto histórico que el Comandante Chávez dejó: el Proyecto Nacional Simón Bolívar de la Revolución Bolivariana. Es la que quieren quitar de raíz, acabar, destruir, el ejemplo emanado de un pueblo que se ha negado entregarse, a rendirse.

La semana que pasó yo fui a cuatro estados. Aquí hay mucha gente que ha servido en Venezuela, ¿verdad? Levanten la mano los que han estado en Venezuela (Algunos levantan la mano). Unos cuantos. Estuve en Apure, Guárico, Anzoátegui, Barcelona —pero la Barcelona de Venezuela, no la de Messi (Risas)—, y ayer estuve en el monumento a la Divina Pastora, una virgen muy milagrosa del occidente del país, en el estado de Lara, en Barquisimeto, y el pueblo en la calle, que se agrupa en las esquinas, en las calles, en las avenidas, cuando se entera que hemos llegado, que yo he llegado a un estado, me grita, un solo grito, y yo se lo traigo a ustedes aquí para darles las gracias a tanto amor, a tanta solidaridad, a tanto apoyo; a tanta valentía, hermanos del Caribe; a tanta valentía, hermanos de Centroamérica, el pueblo me dice: «Maduro, no te rindas, que nosotros no nos vamos a rendir».

¡Venezuela no se va a rendir, Venezuela va a seguir el curso de una revolución fundada por un gigante, Hugo Chávez, y ese curso seguirá su camino más allá de las amenazas, más allá de las agresiones! (Aplausos prolongados.) No será la OEA y no será la derecha proimperialista la que corte el curso victorioso de una revolución que ha nacido de la historia y que tiene llamada por la historia un solo destino: ¡la victoria, la victoria y la victoria! (Aplausos.)

Muchas gracias, Cuba (Aplausos).

Muchas gracias, el ALBA (Aplausos).

¡Que viva la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América! (Aplausos y exclamaciones de: «¡Viva!»)

¡Que viva Cuba! (Aplausos y exclamaciones de: «¡Viva!»)

¡Que viva Fidel! (Aplausos y exclamaciones de: «¡Viva!»)

¡Que viva Chávez! (Aplausos y exclamaciones de: «¡Viva!»)

¡Que viva Raúl! (Aplausos y exclamaciones de: «¡Viva!»)

¡Que viva la Revolución Bolivariana! (Aplausos y exclamaciones de: «¡Viva!»)

¡Hasta la victoria siempre, hermanos!

(Ovación.)