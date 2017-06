Mensaje de la UNEAC a los intelectuales de EEUU

El Secretariado de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba envió el siguiente mensaje a escritores, artistas, académicos y amigos norteamericanos de la cultura cubana:



Nosotros, artistas y escritores cubanos, nos dirigimos a ustedes a partir del insólito cambio de política hacia nuestro país hecho público en Miami el pasado 16 de junio por el Presidente de los Estados Unidos.



En un discurso anticuado, obsoleto, cargado de falsedades y estereotipos que responden a la lógica de la Guerra Fría, se pronunció por abolir los pasos positivos que se dieron en la administración anterior. Sus palabras estuvieron dirigidas en particular a un auditorio que no representa a la mayoría de la emigración cubana y ha estado asociado al terrorismo contra Cuba y otros países de la región.



Aspiramos a seguir trabajando juntos para construir en el campo cultural una relación fecunda y sobre bases de igualdad, que favorezca el mutuo enriquecimiento espiritual de ambas naciones.



En la tradición ética y martiana de nuestro pueblo no ha habido ni habrá espacio para el odio.



Es más necesaria que nunca ahora la denuncia de esta nueva política y del brutal bloqueo que hemos padecido durante casi sesenta años.



Reciban nuestro sincero y eterno agradecimiento.



Miguel Barnet, poeta y escritor; Digna Guerra, directora coral; Luis Morlote, realizador audiovisual; Pedro de la Hoz, crítico y periodista; Arístides Hernández (Ares), artista plástico; Alex Pausides, poeta; Lesbia Vent Dumois, artista plástica; Rolando Núñez, actor; Guido López Gavilán, compositor y director de orquesta; Nieves Laferté, diseñadora escénica; Margarita Ruiz, curadora.



Secretariado de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba

La Habana, 17-6-2017