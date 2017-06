Medios estadounidenses de prensa difundieron declaraciones canciller cubano

Medios estadounidenses de prensa difundieron este lunes las declaraciones ofrecidas en Austria por el canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien se refirió a la nueva política hacia la nación caribeña anunciada por el presidente Donald Trump.

"No habrá una directiva presidencial de Estados Unidos que altere la dirección de Cuba", expresó el ministro de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con la televisora, el titular cubano criticó la decisión de Trump de limitar los viajes y negocios de estadounidenses en Cuba, y consideró el anuncio realizado el pasado viernes como 'un espectáculo grotesco salido de la Guerra Fría'.

A su vez, el diario The Washington Times reflejó las palabras de Rodríguez cuando dijo que Estados Unidos no está en condiciones de dar lecciones sobre derechos humanos y democracia.

El jefe de la diplomacia cuabana dijo que Washington estaba empleando un "doble rasero en el tratamiento de los derechos humanos", y aseveró que el trato de la administración Trump hacia Cuba va en contra de la propia política exterior de "Estados Unidos primero", apuntó el periódico.

Por su parte, el canal WCVB-TV, de la ciudad de Boston, publicó en su página web fragmentos del discurso de Bruno en el cual precisa que las medidas anunciadas por el presidente norteamericano en la ciudad de Miami dañarán al pueblo cubano, y afectarán especialmente a los sectores con los cuales el gobierno de ese país señala tener más interés en relacionarse.

Será imposible en Cuba dañar al sector estatal de la economía sin perjudicar gravemente al sector cooperativo, de cuenta propia o de pequeños negocios privados, en particular en ámbitos como la prohibición de viajes individuales, apuntó el canciller en el fragmento difundido por WCVB-TV.

La cadena CBS divulgó, entre otros temas, que Rodríguez se refirió al derecho de su nación a conceder asilo político a luchadores norteamericanos por los derechos civiles, sobre quienes aclaró que no serán devueltos a Estados Unidos.

A ese asunto hizo alusión también The New York Post, el cual mencionó, además, que Cuba no hará concesiones sobre su soberanía y su independencia, no negociará sus principios y nunca aceptará condiciones impuestas