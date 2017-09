Sudor joven de Guantánamo por mejor rendimiento en la 57 Serie Nacional de Béisbol

¿Clasificaremos entre los seis primeros para la siguiente fase de la 57 Serie Nacional de Béisbol? Esta es la interrogante que se hace Francisco Acosta, preparador físico de la preselección de Guantánamo.

La tarea es compromiso moral de los Indios del Guaso que años tras años deja a la afición con los deseos de ver a su selección entre los que discutan el título del deporte que resulta pasión de todos los cubanos.

El futuro de Cuba está en manos de los jóvenes que contribuyen a un mayor desarrollo en todas las esferas de la vida.

Durante visita que realizamos al estadio Ngueyn Van Troi, encontramos a un grupo de talentos que forma parte de la preselección de donde saldrá el equipo Guantánamo a la 57 Serie Nacional prevista su inicio el próximo mes de agosto.

Leovannis Brooks Salazar, con 19 años de edad, del municipio de El Salvador, se desempeña en la primera base y es uno de los peloteros de perspectiva ¨A la edad de nueve años doy mis primeros pasos en este deporte y continúo hasta ahora porque para mi el beisbol es parte de mi vida, lo siento como algo preciado y por eso, busco siempre de lograr mayores éxitos¨, nos dijo el infilder mientras tomaba parte en una sesión de entrenamiento bajo el agotador calor y castigo del sol del día.

Baracoa está representado: uno de los talentos de ese territorio ubicado a 153 kilómetros de la capital provincial guantanamera es el segunda base Osneidis Rodríguez Acosta, de tan solo 18 años, con quien coincidimos mientras recibía instrucciones de la gloria beisbolera Wilfredo Hernández Rojas.

“Me siento feliz de ser llamado a este selecto grupo de donde saldrá el equipo de los Indios del Guaso a la 57 Serie Nacional, me ayuda mucho el profe Wilfredo, es de mucha valía recibir las orientaciones de quien fue una gran segunda base, él siempre indicándome como debe de atacar la pelota a la defensa, de có debo tirar para hacer out, sus consejos me ayudan mucho”, precisó quien tiene por delante un gran futuro en nuestro deporte nacional.

Camino el terreno del Van Troi, trato de esquibar alguna que otra pelota que lanzan o batean los miembros de la preselección provincial, me introduzco por los laterales de un grupo de atletas que juegan al fútbol y me acerco al primera base Ricardo Prevalt Ortega, de 22 años de edad, natural de Manuel Tames y con tres años ya de experiencia.

“La práctica del juego de fútbol entre nosotros está en el programa de preparación, es un juego dinámico, de mucho movimiento, nos ayuda a aumentar la resistencia, los reflejos, a trazar estrategias de juego y siempre lo utilizamos para fortalecernos más en el béisbol”, nos dijo mientras daba golpe con sus pies al balón y se desliza por el terreno a buena velocidad, con gotas de sudor que derrama su cuerpo.

Los jóvenes que forman parte de estos preseleccionados de Guantánamo tienen una tarea muy importante, de unirse a los ya consagrados, con disciplina y mucha dedicación, luchar de un principìo para la clasificación de la postemporada de la 57 Serie Nacional de Béisbol.