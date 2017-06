"He hecho todo lo que quería hacer" afirmó Usain Bolt

El astro jamaicano Usain Bolt aseguró este lunes en Ostrava, República Checa, que a lo largo de su carrera ha "hecho todo lo que quería hacer".

"He hecho todo lo que quería hacer y ahora ha llegado el final. No tengo ningún problema con eso", aseguró Bolt, que ostenta el récord del mundo en los 100 m (9.58) y los 200 m (19.19).



"La mía ha sido una gran carrera, he apreciado los buenos momentos pero también los malos. Todas las experiencias que he adquirido, las alegrías y las penas", explicó el hombre más rápido del planeta.



El jamaicano, que disputará su última gran competición en el Mundial de Londres (entre el 4 y el 13 de agosto), confirmó igualmente que no participará en la prueba de los 200 metros en la capital británica.



"Seguro que no los correré. La gente no para de hacerme la misma pregunta pero la respuesta es no", agregó.



El corredor tampoco se mostró preocupado por la falta de competición que arrastra y que este 2017 le ha llevado a competir solo una vez, a principios de junio, en Kingston. "No me preocupan ese tipo de cosas, confío en mi entrenador", aseguró.



Cuestionado sobre qué será de su vida cuando se retire, Bolt, que contempla entrenarse en septiembre con el Borussia Dortmund alemán, dice "no tener ni idea".



"Me motiva la idea de sentarme y ver quién será el próximo campeón olímpico. Hay nuevos atletas que llegan con mucho potencial y para mí será interesante poder verlo", insistió.



"¿Trabajar en la televisión? No estoy seguro, aunque sé que hay mucha gente que tiene proyectos para mí.



He reflexionado mucho sobre lo que puedo hacer tras retirarme. En un primer momento me gustaría relajarme, tomar unas vacaciones. Después dejaré que mi equipo estudie qué camino puedo tomar, pero de momento solo estoy concentrado en esta temporada", sostuvo Bolt.