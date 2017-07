Leinier Domínguez participará en el torneo de San Luis

El año pintaba para lo que él quería, descansar y pasar más tiempo con su familia, en especial con su pequeño hijo Sebastián. Sin grandes compromisos colectivos por delante (léase Olimpiada), el mejor ajedrecista cubano del momento, Leinier Domínguez, quiso tener un 2017 sabático.



Sin embargo, la vida a veces te hace alterar el guión, y eso fue lo que sucedió por estos días, cuando recibió la invitación para participar en el torneo de San Luis, que se jugará en las modalidades rápida y Blitz.



Estoy seguro de que esta no fue la primera invitación que recibió el ídolo de Güines este año, y aunque rechazó las anteriores, esta tenía algo especial: nada menos que el regreso a un torneo oficial del genial Garry Kasparov.



Jugar contra el Ogro de Bakú, privilegio o tortura que Leinier no ha experimentado en su carrera deportiva, debe haber movido los resortes necesarios para dar el sí a este llamado, que implica competir del 14 al 19 de agosto con otros ocho trebejistas de alto nivel.



Además de Leinier y Kasparov, fueron invitados el vietnamita Le Quang Liem y el checo David Navara, y el listado de competidores lo completan los habituales del Grand Chess Tour: los rusos Ian Nepomniachtchi y Sergey Karjakin, los anfitriones Hikaru Nakamura y Fabiano Caruana, el armenio Levon Aronian y el indio Vishy Anand.



Con tal cartel, es muy difícil resistirse, ni siquiera para el cubano, que lleva varios meses sin competir y enfrentará aquí a oponentes de gran exigencia.



No obstante, Leinier no está ahí de gratis, pues posee el tercer mejor Elo promedio entre los convocados en partidas rápidas (dos mil 803 puntos), solamente por detrás de Nakamura (2822) y Nepomniachtchi (2819), los únicos que superan la mítica barrera de las dos mil 800 unidades.



Es difícil pronosticar cómo le irá, pues aunque tiene un buen tiempo todavía para prepararse, la lejanía de los tableros puede pasarle factura. O, ¿quién sabe?, a lo mejor con mente más fresca, relajado sin la presión de tributar un gran resultado, puede organizar mejor sus ideas y mostrar un gran nivel, eso es toda una incógnita. Lo cierto es que oportunidades como estas se dan muy pocas veces en la vida, y hay que aprovecharlas.