Sonó otra vez en Guantánamo Paulo FG y su élite

El sofocador de la salsa Paulo FG y su Élite junto a los muchachos del proyecto Sonando en Cuba sedujeron otra vez a Guantánamo durante su concierto en la Plaza Mariana Grajales, como parte de una gira por todo el país con el auspicio de RTV Comercial y la Unión de Jóvenes Comunistas.

Una noche de estreno regaló Paulo Fernández Gallo con la canción "Brindando" a los habitantes de esta tierra oriental para quienes interpretó además temas antológicos como "Yo fui quien te bote", "La especulación de La Habana" y"Up and down".

A ritmo de festival llegaron también Rosa María Moret, Adriel López, Yordano Brito y Yarán Llorente, concursantes de la pasada temporada del concurso Sonando en Cuba, para compartir las melodías identificativas de este verano 2017 y otras composiciones de su más reciente repertorio.

Los jóvenes artistas guantanameros Claudio Casal y El Menor, alternaron escena con Paulo FG al mover al público con las alegres sonoridades de la canción Verano Cubano, tema compuesto en específico para la jornada estival desde este lado del archipiélago cubano.

Una gran fiesta musical para la familia guantanamera con la presencia de todos los grupos etáreos devino el concierto del popular cantautor Paulo FG y su Elite junto a los jóvenes artistas de Sonando en Cuba en Guantánamo.

Antes de la actuación ahora varios de los artistas de la gira visitaron la Casa de Niños sin Amparo Familiar, del Reparto Obrero, e intercambiaron con vecinos de la barriada Loma del Chivo, con el proyecto comunitario El Patio de Adela, el grupo Changüí Guantánamo, otros de rumba y bembé, y la bicentenaria Tumba Francesa.

Otras 11 provincias recorrieron este año Paulito y sus jóvenes discípulos, desde el dos de julio en que comenzó, por Mayabeque, el actual itinerario, y tras la parada en Guantánamo llegarán a Holguín, Las Tunas e Isla de la Juventud, hasta completar el 12 de agosto, en La Habana, los 16 escenarios del periplo