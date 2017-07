Juan Escardó Cambronero: Memorias de un combatiente

Los recuerdos del guantanamero Juan Bienvenido Escardó Cambronero nunca se pierden, en especial, cuando sus manos vuelven una y otra vez a identificar a sus compañeros, a sus hermanos, quienes un tiempo le acompañaron en el llano y en la Sierra, desandando avenidas o rompiendo montes en busca de un sueño, hoy hecho realidad.

Así su memoria vuelve atrás, a aquellos momentos en que con poco más de 20 años integró el Movimiento 26 de Julio en Guantánamo en 1955. Ya el pueblo de Cuba celebraba la excarcelación de los moncadistas encabezados por Fidel Castro, líder indiscutible de la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista.

Los ecos de los asaltos a los cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, se sintieron entre los jóvenes revolucionarios guantanameros que, como Juanito Escardó, estaban convencidos de transformar la sociedad donde vivían: “Teníamos que forjar un futuro distinto para nuestros hijos”.

“Yo desde la etapa estudiantil me daba cuenta de la situación que tenía el país, mi familia era humilde por eso nunca dudé en vincularme al Partido Ortodoxo y luego al Movimiento 26 de Julio.

Recuerdo las visitas de Frank País, él se trasladaba desde Santiago de Cuba como Jefe de Acción y Sabotaje para organizar la lucha clandestina en Guantánamo. Aquí se entrevista con Enrique Soto, amigo mío y líder estudiantil, y así se van creando las células y luego se fortalecen para asumir las distintas tareas que teníamos”, dijo Juan Escardó.

“La lucha clandestina no era fácil, nos arriesgábamos cada día, lo mismo en la recaudación de fondos para la compra de armas, la distribución de propaganda, la creación de bombas caseras, pintábamos las paredes con consignas del Movimiento 26/7, enviamos mensajes, hacíamos práctica de tiro, nos trasladábamos de un lugar a otro. Siempre tuvimos la orientación certera de Frank , una persona sencilla, muy ecuánime y a la vez firme en las órdenes que daba, yo siempre recordaré que él fue quien me enseñó a disparar”, expresa.

“En esa labor conspirativa conocí y compartí con personas muy valiosas como Fabio Rosell, Julio Camacho, Samuel Rodríguez y el matrimonio de Enrique Rodríguez y Bertha Cuza, en cuya casa se fabricaban explosivos bajo la dirección de Gustavo Fraga. Aquí, en mi casa, estuvieron el propio Frank, Vilma Espín y Asela de los Santos, como ejemplo de que las mujeres también fueron muy importantes en la lucha insurreccional. Podría mencionar una larga lista de compañeros que ya no están y que desarrollaron una labor anónima durante mucho tiempo pero decisiva para el posterior triunfo revolucionario”.

“Tengo el orgullo de ser uno de los tres guantanameros seleccionados por Frank País para integrar las filas del Ejército Rebelde, formé parte de ese primer refuerzo y en marzo de 1957 con 23 años me adentré en la Sierra Maestra. Allí conocí a Fidel, al Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida, Comandantes que me inspiraron a seguir adelante en medio de aquellas difíciles condiciones, conservo muchos momentos como el ataque al cuartel de El Uvero el 28 de mayo de 1957”, señala este guantanamero con mucha emoción.

“Recibí muchas palabras de aliento cuando por razones de salud tuve que abandonar la Sierra pero seguí integrado a la lucha en la ciudad hasta el triunfo del Primero de Enero de 1959 que lo celebró en Bayamo. De ahí vengo para Guantánamo y colaboro en varios frentes, en lugares como Felicidad de Yateras y Filipinas contribuyo a la formación de las Milicias Campesinas, imparto clases y charlas en centros laborales, en los estudios de radio durante 15 minutos daba a conocer las medidas del naciente Gobierno Revolucionario. Fue una labor constante de esclarecimiento con las masas”, rememora con orgullo Juan Escardó.

“Hoy a 64 años de la Gesta del Moncada, me siento feliz de formar parte de ese Movimiento en Guantánamo. Guardo muchas medallas y la Orden de Liberación entregada por Fidel en Guisa, pero lo que más me complace es saber que tanta sangre no se derramó en vano, que los sacrificios valieron la pena para disfrutar de todo lo que tenemos hoy, gracias a la Revolución”.

Al preguntarle a Juan Escardó su mensaje a las nuevas generaciones expresó:

“A la juventud le digo que lean, que conozcan la historia de su patria, de Cuba. Yo tengo 83 años, formé mi familia, junto a mi esposa Mireya Morón Monterde, crié a mis tres hijos inculcándoles ese amor por la obra soñada por José Martí y tantos otros patriotas y que Fidel hizo realidad con su sabiduría y como estratega. Hay que conocer nuestra historia para poder defenderla”.