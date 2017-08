Entregan Premio Nacional de Radio 2017

El periodista Arnaldo Coro Antich, y los escritores y directores Guillermo Vilar Álvarez y Fabio Manuel Bosch Hernández recibieron el Premio Nacional de Radio 2017.

En homenaje al aniversario 95 de la radio cubana estos profesionales fueron galardonados con la distinción que confiere el Instituto Cubano de Radio y Televisión a los realizadores, comunicadores, artistas y técnicos, que han trabajado en este medio para reconocer la obra realizada.

No pasan por inadvertidos estos 60 años de trabajo porque me he entregado con mucho amor para satisfacer al público que es mi razón de ser y a ellos dedico este premio, expresó Arnaldo Coro Antich en conversación con la ACN.

Asimismo, manifestó su compromiso con el radio oyente y regaló este reconocimiento al recientemente fallecido Antonio Moltó Matorell, quien fue presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, quien según Coro Antich es uno de los responsables del desarrollo que ha alcanzado el periodismo cubano en la actualidad.

Guillermo Vilar Alvarez, quien lleva más de 30 años de labor ininterrumpida en la emisora Radio Progreso y destacado por dirigir el programa Juventud 2000, declaró que regala este galardón al maestro Juan Formell, quien le permitió estar a su lado y conocer el significado de la frase Van Van es Cuba.

Fabio Bosch Henández, otro de los galardonas es Director y Escritor de Programas Radiales, en la emisora Radio Ciudad del Mar en Cienfuegos y es conocido en el medio como el creador del programa El Triángulo de la Confianza.

Además, los trabajadores de la radio cubana recibieron un reconocimiento por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura y del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

El Premio Nacional de Radio comenzó a otorgarse desde el año 2002 y entre las personalidades que lo han recibido sobresalen Marta Jiménez Oropesa, Caridad Martínez González y Aurora Basnuevo, entre otros.