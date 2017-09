Les presento a la guantanamera Angela Estrella Catá Mayeta

Fuertes lluvias, crecida de ríos, grandes inundaciones, deslaves de tierra, muertes, más de 70 mil damnificados, áreas de cultivos destrozadas…un panorama desolador se asomó en la región de Piura al norte de Perú.

Por allá no pasó un huracán, fue el fenómeno climático de El Niño Costero que afectó ésta y otras zonas de esa hermana nación, adonde llegó una brigada cubana a través de un fuerte puente de cooperación.

Fueron 23 integrantes del Contingente Henry Reeve, entre ellos nueve guantanameros, todos expertos en actuar en situaciones extremas de desastre como la que tenían ante sí, en Piura, localidad que según los especialistas había soportado la peor temporada de lluvias en décadas.

Para la Licenciada en Higiene y Epidemiología Ángela Estrella Catá Mayeta esta fue una experiencia muy valiosa: “Esta es mi primera misión y la valoro altamente porque tuve la oportunidad de ayudar a otras personas muy necesitadas, con ellos compartimos hasta el agua, nuestros alimentos, además de realizar nuestro trabajo”.

“Allí permanecimos durante 75 días, fuimos por un mes pero nos pidieron otro tiempo más y por supuesto nuestro compromiso no se hizo esperar, no teníamos horario, trabajamos muchas horas, todos los días de la semana. Fue una situación difícil provocada por lluvias torrenciales, muchas personas estaban en campamentos porque perdieron sus viviendas y nuestro personal se volcó en todos los sitios”.

“ Trabajamos en equipo y de acuerdo con mi especialidad, realicé pesquisas, siempre intercambiando, convenciendo a la población para que conociera los riesgos, en ese sentido, además esas charlas promocionando la necesidad de cuidar la salud, tuvimos acciones concretas, como la entrega de cloro para el tratamiento del agua, inspeccionamos los depósitos, vimos lo de la recogida de desechos sólidos, yo digo que el cubano es milagroso, tenemos una gran capacidad para llegar y transformar las cosas”.

“Nosotros impulsamos una linda iniciativa para la lucha contra los vectores, le pusimos como nombre: “Mi distrito sin zancudo, únete a la brigada autofocal”, precisamente en Piura había casos de dengue y enfocamos el trabajo en tratar de eliminar la causa con la ayuda de las familias, en su mayoría con pocos recursos pero muy educadas y agradecidas con nuestra presencia allí”.

“Las autoridades también cooperaron con ese trabajo de saneamiento porque como dijimos, es más voluntad y compromiso que dinero, la labor en la parte de higienización hablando integralmente fue importante capacitamos a personal de esas localidades y también tengo que destacar la atención por parte de los médicos y enfermeras que realizaron miles de consultas “.

“Yo como guantanamera me siento muy orgullosa de esta colaboración, la cual no hubiera sido posible sin la preparación que recibimos en Cuba, estoy lista también para prestar los primeros auxilios y eso nos permite a todos multiplicarnos, comprender el sufrimiento humano, tener hasta otra visión de la vida cuando uno ve tanta destrucción, lo que puede ocasionar un fenómeno natural”.

“Desde mediados de junio ya estoy en Cuba, luego de un despedida hermosa por parte de los habitantes de Piura, a la brigada se le entregaron varios reconocimientos, como el otorgado por el Congreso de Perú, una distinción de honor por ese apoyo humanitario”.

“Allí trabajé con la misma dedicación y amor con que asumo mi profesión en Guantánamo. Recientemente, luego del paso del huracán Irma fui hasta Holguín para reforzar la labor antivectorial, la realidad de nuestro país es distinta, hay mucha labor de prevención sostenida durante muchos años, a mi me gusta ese cara a cara, tocar la puerta de la gente y no me voy hasta que no tenga la solución en la mano. Así he recorrido muchas otras provincias como Santiago, Camagüey, Ciego de Ávila, La Habana, siempre con el mismo espíritu”.

La guantanamera Ángela Estrella Catá Mayeta es por naturaleza una mujer cordial, muy conversadora, con ansias constantes de superarse, me confiesa que a los 53 años se graduó como Licenciada en Higiene y Epidemiología, antes laboró 22 años en el Poligráfico Juan Marinello, donde por más de una década fue Vanguardia Nacional, pero le gustaba “ese tú a tu”, estar más cerca de las personas, y Salud Pública le dio la oportunidad.

“Mi mayor satisfacción es hacer bien mi trabajo, tengo el apoyo incondicional de mis hijos y le doy el mismo valor cuando me dicen: Gracias Cuba o cuando estoy aquí y me dicen: Gracias compañera, hago las cosas con esmero donde quiera que esté”.