Braulio Rivieaux: Con el Che abrí mi corazón al internacionalismo

Con 78 años Braulio Rivieaux Rondón se remonta a aquellos años en que recorría las montañas del Escambray, en el centro de Cuba. Allí las extenuantes caminatas y noches de frío forjaron aún más a este hombre que confiesa no temerle al peligro.

“Yo soy fundador de las Milicias Nacionales Revolucionarias, desde 1959 dije presente a lo que hacía falta en ese momento, me desempeñé como zapador y luego estuve cuatro años en la Lucha Contra Bandidos en el Escambray, estando allí a principios del año 1965 me preguntaron si yo estaba dispuesto a luchar en un país hermano y dije que sí”.

Era muy joven este miliciano cuando respondió al llamado. Confiesa que desconocía cuál sería su destino al ser trasladado hasta La Habana, a la Sierra de los Órganos, en la provincia de Pinar del Río, y a Santiago de Cuba, donde junto a otros hombres recibió un fuerte entrenamiento y varias instrucciones, aunque no se revelaba el lugar exacto hacia dónde irían.

“Me llamaba la atención que todos éramos negros, muy disciplinados, escuchábamos con gran atención y yo comenzaba a entender que nos dirigíamos a otro lugar, con personas desconocidas, que no hablaban nuestra lengua, que íbamos a ayudar, a continuar la lucha en otras tierras”.

Lo comprendió mejor el día que estando en La Habana llegó Fidel, de aquel encuentro rememora Braulio que el Comandante les dijo: “que levante la mano la gente de Oriente”, y acto seguido, les comentó que su camino sería largo y difícil.

Es así como Braulio Rivieaux Rondón junto a otros guantanameros llega al Congo en una travesía secreta:

“Allí finalmente me enteré que estaríamos bajo el mando de Ernesto Che Guevara, un hombre excepcional, a quien no conocía personalmente pero había escuchado de sus hazañas. Era amigo pero le gustaba la disciplina, un estratega que se ganó los grados de Comandante, muy comprometido con las causas justas de los más pobres y veo como algo muy grande que como jefe compartiera con sus subordinados todo lo que tenía, el que estuvo cerca de él, siempre hablaba de eso”.

“No estuve directamente en su columna pero sabíamos de su arrojo en los combates, de su labor como médico atendiendo a los heridos, de su preocupación por aprender el idioma, era un hombre muy integral, en esas circunstancias tener presente esas cosas nos hacía multiplicarnos, saber que no podíamos fallar, había que cumplir”.

“En ese país africano compartimos con soldados, ellos luchaban por liberarse del colonialismo y valoraban mucho la preparación que teníamos nosotros como combatientes, la organización, el respeto a los superiores y yo, aunque no tenía mucha instrucción, había visto nacer a la Revolución cubana y me daba cuenta de que solo con la liberación, el pueblo puede tener todo lo que merece”.

Con voz muy baja Braulio Rivieaux Rondón afirma que “acompañar al Che abrió su corazón al internacionalismo. Por eso cuando se decide que nuestra misión allí había finalizado, el hoy General de Brigada Rafael Moracén Limonta me habla de Angola y de la lucha que libraba Agosthino Neto, por lo que no regreso a Cuba, a través de la selva llego hasta allá y me incorporo también como combatiente en la región de Cabinda. Me siento orgulloso de ese aporte que contribuyó a la independencia de otras naciones en África”.

“Hoy estoy en una silla de ruedas pero me siento un soldado más de esta Revolución. Trabajé hasta 1993, la mayor parte del tiempo en la Empresa Eléctrica haciendo varios oficios, antes laboré en la base aérea de San Antonio de los Baños y nunca he dejado de pensar en el Che y de actuar en cada momento como un verdadero revolucionario, ese es el mejor homenaje que como cubano puedo rendirle”.

Braulio vive en la ciudad de Guantánamo, tiene dos hijas y un millón de amigos, como él mismo comenta. Casi a diario comparte con muchos en el parque José Martí, otros lo verán de lejos sin imaginar que este hombre tuvo la dicha de pisar tierra congolesa junto al Che Guevara.