Un centenario a la altura de su legado

Reunidos en la calle Beneficencia entre 1 y 2 Sur de Guantánamo, en la casa que fuera de Berta Aracelis Ramírez reconocida promotora cultural de su época, artistas del patio y la familia (Balart- Ramírez) celebraron el centenario de su natalicio, muestra de la continuidad del legado de esta artista natural, la cual contribuyó al desarrollo de comparsas y grupos musicales en los barrios y comunidades de esta provincia.

Su impronta como instructora de danza, de música y de teatro caló muy profundo no sólo en sus cinco hijos como Hugo Balart Ramírez, auténtico defensor de la música salsa y el baile en parejas, sino también en sus nietos y bisnietos que se inclinan al arte desde la investigación, la promoción y las diferentes manifestaciones artísticas.

“A madre la recuerdo alegre, familiar y muy creativa, ella nació el de 1920 bajo los auspicios de una familia dotada para la música, interpretó las canciones de sus años mozos acompañada de los acordes de la guitarra de su padre Francisco Ramírez y de su hermano José Armando, quien fue un prestigioso profesor de la otrora Escuela Vocacional de Arte.

“Mis hermanas Berta Luz y Sihara heredaron el canto y la actuación, aplaudidas en escenarios de Cuba y el extranjero, también sobresalen en ellas la gracia, la hermosura de la mulata criolla y el talento que se les despertó por el quehacer tenaz de nuestra progenitora”.

“ madre además de ser una mujer apasionada por las artes, fue excelente costurera que diseñó vestuarios de muchos coloridos y vistosos para las fiestas del carnaval San Joaquín, actuaciones en los teatros El Pueblo y el Campoamor, todos hechos con sus propios recursos”.

Para el vecino Fidel Pascual rememorar las virtudes de esta auténtica guantanamera lo enorgullece, pues aunque sólo tenía ocho años cuando ella falleció, recuerda muy bien cuanta algarabía y risas se hacían notar en este hogar del sur de la ciudad de Guantánamo

“ mejor homenaje es amar la cultura y las tradiciones; a esta hermosa mujer le escribí una letras que compuse recientemente para esta ocasión, en la cual reflejo su carisma, autenticidad, así como su belleza física y espiritual, su elegancia y enérgico carácter lo que le permitió ganarse el respeto y la admiración de quienes la conocieron”.

Berta Ramírez, supiste presentarte al principio de la triunfo de la Revolución

Defendiendo las artes siempre fuiste triunfante…

Tú no te has ido, tus recuerdos aún viven…

De igual modo Liubis Balart Martínez, nieta de Berta Ramírez, resalta lo que significa para ella esta típica guantanamera que la conoce por fotos, anécdotas y el amor infinito de sus familiares y amigos.

“Desde pequeña papá y muchas personas allegadas siempre me hablaron de abuela, de sus cualidades como madre, esposa, y promotora natural, tal vez por eso seguí sus pasos y luego de graduarme como licenciada en Idioma Inglés, me he dedicado en los últimos quince años a dar a conocer muchas noticas del acontecer cultural pues me reorienté como periodista y laboro en la emisora provincial CMKS”.

“Desde el 2014 me desempeño como relacionista pública de la compañía profesional Danza Fragmentada, profesión que también realizo con mucha entrega y pasión, sin dudas siento que la presencia espiritual de predecesora está en todo momento de vida”.

Momento emotivo fue la presentación del video musical de las hermanas Berta y Sihara, cantantes profesionales, hijas de la recordada promotora cultural, en el cual interpretan “La Negra Cacha”, del compositor guantanamero Luis Morlote, junto a la pianista y nieta Dorgeris Álvarez Balart acompañada en la percusión por sus hijos Kevin y Andy Pérez, tema que solía cantar a viva voz la queridísima madre en reuniones de familia y que obtuviera en la década de los sesenta el mayor galardón de danza en la primera edición del Festival de Artistas Aficionados en la región oriental.

En el encuentro por los cien años del natalicio de quien fuera la destacada artista Berta Ramírez, participaron promotores culturales, instructores de arte del Consejo Popular Sur- Isleta además del coro infantil Vocecitas de Cristal, la pionera Lorena Torres Pérez, el actor Ernesto Capdevila con el unipersonal “En carnaval” y el dúo de la compañía Danza Fragmentada integrado por Dayana Zamora Pérez y Victor Hugo Rodríguez Balart, bisnieto de esta singular guantanamera a quien se le dedica la jornada.