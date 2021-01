Adanieska Dueñas, se apega a la riqueza del canto folklore(+Video)

Mientras la provincia más oriental de Cuba enfrenta el rebrote de la pandemia causada por el SARS-CoV-2, los miembros de la compañía Danza Fragmentada cumplen con las medidas de aislamiento social y desde sus casas ejecutan con disciplina un cronograma de entrenamiento asesorados por los maestros a través del grupo Whatsapp de la prestigiosa agrupación.

Una de ellos, es la cantante Adanieska Dueñas Sabazan quien se enfoca en el trabajo con diferentes combinaciones rítmicas y melódicas, los compases sencillos enfatizando el trabajo de pulso, acento y ritmo, relacionados con el entrenamiento físico en técnica de la danza.

Durante este intercambio mediante las redes sociales, aprovecho para dialogar acerca de vida profesional de esta artista guantanamera, quien desde hace 15 años despliega una carrera en varios conjuntos músicos danzarios del territorio como Jagüey de la Universidad de Guantánamo, la compañía Danza Libre, y ahora su voz colma los salones de Danza Fragmentada, además de integrar la nómina de reconocidas agrupaciones de rumba.

Periodista: ¿Qué te motivó a convertirte en cantante?

Adanieska Dueñas Sabazan: En primer lugar no pensé nunca ser cantante, a pesar de que mi padre sí lo fue, y a quien admiraba mucho su calidad en lo que hacía. Yo quería ser profesora de Física, sin embargo cuando lleno la boleta para las carreras pedagógicas, puse en primera opción Educación Musical y me llegó. Así fue como entro al Pedagógico y en menos de un mes me anoto para una convocatoria como bailarina en el grupo Jagüey, como bailé tan mal, quedé como cantante corista. Al cabo del tiempo, me enamoré del folclor franco haitiano al punto de llegar a ser la cantante principal. Así fueron mis inicios como cantante, más que motivación, yo diría que fue pura casualidad.

P: Entre los tantos registros de música popular que existen en este archipiélago caribeño, ¿por qué elegiste el folklore?

ADS: Elijo el canto folclórico, por la riqueza de ritmos que encierra, porque cuando lo canto me hace sentir feliz, y no hay para mí nada más emotivo que ver bailar a una, o a un grupo de personas con los cantos que interpreto. Sin pasar por alto la conexión existente entre cantante y bailarín, eso creo que es lo más excitante para mí.

P: ¿Cuáles de tus maestros influyeron en tu formación?

ADS: Tengo mucho que agradecerles a Ernesto Savón (Neto), a Alfredo Velázquez, quien moldeo hasta mi carácter y me enseñó cómo debe comportarse un profesional. A Gabriel Douglas, director de Rumberos del Guaso, quien me confió números de rumba de su inspiración, para quelos interpretara, y por último, a Luz Elena Daudinot y al maestro Ladislao Navarro, quienes nunca perdieron la oportunidad de hacerme volver luego de estar desvinculada de las artes escénicas. Gracias a todos ellos en este año cumplo mi décimo quinto aniversario como artista.

P: Varias han sido tus experiencias como cantante folklórica. ¿En cuáles conjuntos te has formado?

ADS: Primero estuve en Jagüey como aficionada (porque soy empírica). Luego en Danza Libre, que fue donde me complementé como profesional alcanzando mi primera evaluación, como cantante de tercer nivel. En la actualidad me encuentro con la compañía Danza Fragmentada.

P: Otros sueños a alcanzar

ADS: Sí me quedan muchas cosas por hacer, tengo algunas ideas en mente por materializar, entre ellas el estudio del estilo flamenco, estoy trabajando en ello de forma individual.