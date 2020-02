La radio, la eterna compañera

La radio porque sí. La radio desde siempre. En los tiempos que los nuevos llamamos de antes, cuando se hacía con más amor que tecnología. Cuando el técnico se convirtió en mago. Y con inventiva sustituyó a la pieza, racionalizó gastos y siguió abriéndole puertas a la magia.

Y ahora, con computadores que todavía se dejan enredar en las cintas interminables de las máquinas rusas donde los cortes se hacían a puro oído, y pulso, conviviendo como buenas amigas.

La radio que es voz, emoción y cercanía, donde el locutor va convirtiéndose en familia y un buen día lo puedes invitar a un cumpleaños y él o ella aceptar, y luego te recuerda al aire con una canción que sabe que te gusta, y te agasaja en tu día, graduaciones y logros… Y cuando llama ese oyente, ya Odalis Portes no es Odalis Portes, sino Odalita, u Oda. Y el gran Guilarte, es el Charro.

La radio donde la voz despierta, calma, despereza, se acurruca junto a quienes la escuchan para desearle buenas noches, dulces sueños tenga usted.

La radio atenta a todo, el medio expedito, parrilla abierta a la actualidad, a la facilitación social, al consejo de salud y belleza, al anuncio a la población, a la noticia. Y si lo dice la radio, puedes ponerle el cuño, entonces es verdad.

La radio es pueblo porque está a la altura del pueblo. Y acoge a todos, al proyecto que empieza montado sobre sueños, al hombre que descubrió una curiosidad, al niño que quiere ser locutor y termina siéndolo, al anciano que sube las escaleras con calma para decirle a sus congéneres la fórmula para los 120 años.

La radio que te trata de tú, vecino, escucha para acá, entérate, que te da consejos para calmar la ansiedad y quitarte las espinillas. Es la que te repite la frase célebre del día tres veces para que la escuches y si, quieres, te dé tiempo a copiar, que no quiere ser la única ni la exclusiva, sino la constante.

Y es posible que sea verdad eso que dicen los estudios de audiencia que cada día se oye menos radio a nivel nacional, y que a la edad promedio, le van saliendo canas. Sin embargo, no hay de qué preocuparse mientras seamos fieles de ambos bandos, mientras el radialista entregue lo mejor que tiene, y el oyente esté dispuesto a dejarse atrapar porque de que sigue atrapando, no hay dudas.

La radio aguerrida que recorre montañas en busca de gente que, sin ser dioses, plantan milagros en las serranías y, luego del asombro, hacen tiempo y espacio para contarnos de la manera más sencilla y grandiosa.

La radio que tiene para todos los gustos. La radio es un imperio de música buena, de voces entrañables que quizás ya no podemos escuchar con el aliento cálido, pero ahí está, recordándonos cosas, haciéndonos volver. La radio que tiene, quiere y aúpa la memoria.

La que no duerme. La compañera insomne. La que te acompaña en el dolor y en la fiesta. La que está, siempre, no importa cuánta competencia aparezca. Ella, que no por gusto es mujer, comparte, se adapta, prevalece.