Letra del año 2020, predicciones para Cuba

Los sacerdotes yorubas cubanos se reunieron en La Habana para dar a conocer la Letra del Año. La ceremonia, que se realiza en la Nochevieja y se extiende hasta el primer día del Año Nuevo, brinda a los creyentes una serie de consejos para tener una mejor vida durante el año que comienza. En esta ceremonia participan selectos sacerdotes de Ifá (Babalawos), quienes poseen la mayor cantidad de años de iniciación del país

LETRA DEL AÑO 2020

PREDICCIONES DE IFA PARA CUBA Y EL MUNDO:

A los sacerdotes de Ifá, a los hermanos Orianté, Babaloshas, Iyaloshas e Iworos.

Pueblo religioso en general y a quien pueda interesar.

El día 1 de enero del 2020 se reúnen en la sede social de la Institución Religiosa Asociación Cultural Yoruba de Cuba (ACYC) los miembros de la Comisión de la Letra del Año, para realizar la Ceremonia de Apertura del año 2020. Presidida por el Sacerdote de Ifá Ángel Custodio Padrón «Awo Baba Eyiobbe» y el respaldo de los Sacerdotes de IFA de todas las familias de Cuba y sus descendientes en el mundo, sacó la Letra del Año el Sacerdote más pequeño.

Oshún, que sincretiza con la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, reina del amor y la fertilidad, dueña de las aguas dulces, los ríos, arroyos y manantiales, es el orisha que gobierna en este 2020.

Signo Regente: Ogunda Biode

1er. Testigo: Irete Ansa

2do Testigo: Baba Ejiogbe

Oración Profética: Osorbo Acoba Lowo Araye. Orunmila Orile.

Onishe: Adimu Obi Merin. (4 cocos)

Ebbo: Akuko, Acofa Meta, 3 bollos, tierra joro joro, Eku, Eya, Awado, 3 flechas en los bollos y demás ingredientes

Divinidad que gobierna: Oshún

Deidad acompañante: Obatala

Bandera del año: Amarilla con ribetes blancos

Las predicciones resaltan las enfermedades del sistema reproductor, las de transmisión sexual y las derivadas del consumo de alcohol, como las enfermedades de cuidado para los próximos 12 mese..

Además alerta de la impotencia a temprana edad, como consecuencia de problemas de próstata en los hombres y el abuso de fármacos y preparados para aumentar la virilidad y potencia masculina.

Entre las prohibiciones y tabúes que rigen el nuevo año están “no comer Okra (quimbombó) para evitar la humillación y la decepción”, y “no comer Akra (pastel de frijoles) para evitar la mala suerte”.

Se previene de no decir mentiras, no robar ni apropiarse de algo indebidamente, y no engañar a nuestro cónyuge, para evitar la mala fortuna, la ira de los Orishas y la vergüenza.

Recomiendan tambiénn no pagar el bien con el mal “para evitar el desastre lento que calaría en nuestras vidas dolorosamente”. Además, se sugiere no usar vestidos de color rojo ni nada que tenga pintado o dibujado un mono de cualquier especie.

Finalmente, se habla de la “destrucción humana por la carne de cerdo”, y de ahí el consejo de disminuir su ingesta. Igualmente, se sugiere enterrar a los muertos, pues es el “momento de establecer nuevos patrones, tanto de conducta como de actuación, es el momento de desterrar de nuestras vidas todo aquello que es caduco”.