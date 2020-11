Envía Gobernador de Guantánamo carta a los trabajadores del Deporte

Con motivo de celebrarse este 19 de noviembre el Día de la Cultura Física y el Deporte, la máxima autoridad gubernamental en la provincia envío una misiva de reconocimiento a los trabajadores del Deporte en Guantánamo en este duro año 2020.

19 noviembre del 2020

“Año 61 de la Revolución”

Queridos Compatriotas:

Como expresara el líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro “Nuestros deportistas y trabajadores del Deporte han sido hijos de nuestra Revolución y a la vez abanderados de la Revolución."

Y así continuarán siéndolo, consientes, como todo nuestro pueblo que “La victoria está siempre unida a la vergüenza".

Razón por la cual Viajamos al pasado hoy, para buscar esencias, raíces, para ir con fuerza superior a las misiones vigentes y futuras.

Este 19 de noviembre de 2020, Día Nacional de la Cultura Física y el Deporte, recordamos las certeras y vigentes palabras del eterno Comandante en Jefe.

Fidel trazó la ruta al afirmar «El deporte no solo ayuda a la salud física, no solo ayuda a formar el carácter, no solo ayuda a forjar hombres de espíritu y de cuerpo fuertes, sino que también alienta al pueblo, entretiene al pueblo y hace feliz al pueblo...».

«Nuestro pueblo será el primer país de América Latina, el primer país de todo el continente, en la participación del pueblo en la educación física y en las actividades deportivas... Sin Revolución no se habría podido soñar siquiera con desarrollar en nuestra patria un gran movimiento deportivo...».

Hoy, en tiempos que enfrentamos una Pandemia mortal en la que también ha sido vital la labor de los trabajadores del deporte en su enfrentamiento, reiteramos estos conceptos básicos que nos ayudan a conocer las razones que condujeron a la creación del INDER, la necesidad de traducirlo a nuestras necesidades, situaciones y acciones porque esto puede aportarnos mucho y de esta manera será más grande el legado de Fidel.

Recordar otra máxima fidelista ajustada a estos tiempos: «Es importante que no nos equivoquemos, que por buscar campeones descuidemos la práctica del deporte…». Sabía que la tarea primordial es la de formar personas mejores física y espiritualmente.

Con estas premisas, llegue a todos ustedes el reconocimiento a su labor diaria, sus aportes a los lauros de Cuba en la arena nacional e internacional, a su entrega en las tareas asignadas.

Cuba es ejemplo, con la contribución de todos ustedes a la instrucción deportiva en el mundo, a la extensión de la experiencia cubana que “El deporte es un derecho del pueblo”.

Felicidades.