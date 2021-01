Agustín Lescalle: “Necesitamos más apoyo”

Una vez más Guantánamo fue el equipo más discreto en una temporada cubana de béisbol, al ocupar el lugar 16 con solo 20 éxitos y 55 descalabros. Para la campaña 60 se esperaba más del conjunto, sobre todo por la presencia en el banquillo del director que mejores resultados ha obtenido en la provincia, Agustín Lescalle.

Ni el mismísimo Lescalle pudo cambiar la pobre imagen que han dejado los “Indios” en los últimos años, siempre condenados al frío sótano. Los guantanameros se despidieron del campeonato con tres derrotas ante Industriales en el estadio Latinoamericano.

A raíz de esta pálida actuación, decidimos conversar con el piloto de Guantánamo para conocer las causas de que no se vean avances en el béisbol de este territorio.

Minutos antes de disputar el último juego de la 60 Serie Nacional y con la amabilidad que le caracteriza dentro y fuera del terreno, Lescalle aceptó conversar con este reportero, incluso con la disposición de batear cualquiera de los “lanzamientos” que le realizara.

¿Qué piensa de la actuación del equipo en la Serie? “No mejoramos el lugar, pero se ha visto una selección combativa, con deseos de ganar, los muchachos lo dieron todo en el terreno. Todos saben los problemas que tenemos en el pitcheo, una vez más fue nuestro reglón más bajo. Tenemos lanzadores muy jóvenes y que tienen talento, pero que hay que trabajar mucho con ellos. En la Serie perdimos muchos juegos en los finales e incluso hasta en el último inning. Por ejemplo en los restantes aspectos de juego lo mejoramos. La defensa ahora está segunda con 976 de average, solo nos supera la de Matanzas, cometimos 68 errores en 75 juegos. En la ofensiva pudimos batear un poco más, terminamos con promedio de 275 en el puesto 13, pero se produjeron carreras, lo que reitero, los lanzadores echaron por tierra el poder tener una mejor actuación”.

Otras causas de esta pobre actuación de los “Indios”… “Tampoco tenemos un líder dentro del grupo, ese que venga y que con un batazo levante el ánimo de los jugadores y que sea capaz de sacar de juego al pitcher contrario. Nuestros atletas llegan a la Serie Nacional con muchas dificultades y este nivel no es para enseñar, es para perfeccionar lo que han aprendido. Hay que trabajar muy fuerte desde la base. Tenemos que unirnos, las glorias deportivas, los Doctores en Béisbol, la universidad y halar parejo, por el bien de la provincia, así creo que es como único podemos avanzar”.

¿Cree que es un problema con la fuerza técnica o no hay talentos en Guantánamo? “No creo que sea un problema de los entrenadores. Como todos saben esta es una de las provincias con menor población del país y estamos conscientes que ahora mismo tenemos pocos atletas de nivel. Necesitamos el apoyo para poder desarrollar a esos muchachos”.

¿Apoyo de quién? “Las autoridades de la provincia deben apoyarnos un poquito más. Ya lo peloteros no piensan igual que cuando nosotros jugábamos. No daban menos que ahora y nos comíamos el terreno para que la afición se fuera contenta. Por ejemplo antes de fin de año jugamos en Holguín y vimos como atienden a los jugadores ahí, a pesar de que no es un conjunto que esté adelante en la tabla. Cómo mejoró Camagüey, Matanzas, Cienfuegos, porque han estimulado a los peloteros”.

¿Considera que, sobre todo en el área del pitcheo, pueden recibir la ayuda de entrenadores de otras provincias? “Creo que sí. Yo veo que en casi todos los territorios ha existido un apoyo. Por ejemplo ahora en Camagüey están Pedro Luis Lazo y José Manuel Cortina. Nadie quiere ir a Guantánamo y el que va lo hace por una semana”.