Cuba da a conocer sus ocho boxeadores al Pre Olímpico de las Américas

La escuadra de boxeo de Cuba que intervendrá en el mes de mayo en el Torneo de Las Américas, se da a conocer en las últimas horas por el guantanamero Rolando Acebal Montes, Director Técnico de los Domadores.

Una de las ausencias más notables es la del campeón mundial de Hamburgo, Alemania 2017 medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil 2016, Erislandy Savón Cotilla, de los 91 kilogramos que sobrepasa ahora el peso habitual en no está en su mejor forma deportiva, según precisa el propio Asebal.

Componen la selección cubana en 52 kiligramos el espirituano Yosvany Veitía, en 57, el pinareño Lázaro Alvarez, en 63, el matancero Andy Cruz, en 69 el pinareño Roniel Iglesias, en 75 el habanero Yoenlys Hernández, en 81 el guantanamero Arlen López Cardona, en 91 el camagueyano Julio César La Cruz y en más de 91 kilos, el también agramontino Dainier Peró.

Rolando Asebal destaca la excelente forma deportiva que llevan a la práctica los púgiles en el Centro Nacional Ulbeín Quesada, en La Habana, donde funciona una burbuja en la finca bajo el protocolo establecido para evitar el contagio de la COVID-19.

El DT no dio seguridad al desarrollo del certamen clasificatorio para los Juegos Olimpicos de Tokio, Japón 2021, dada a la complejidad que se presenta con la pandemia en Argentina, de no poderse celebrar allí se trasladará a un país neutral e incluso se da la posibilidad de que no tenga lugar en el Continente Americano.