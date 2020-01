Atleta guantanamera inicia proceso de rehabilitacion en Alemania

La heptalonista guantanamera Yorgelis Rodríguez parte mañana, fecha de su cumpleaños 26, para Alemania como parte de una rehabilitación que le permita restablecerse de su lesión en la pierna izquierda, con el objetivo de lograr óptimas condiciones para obtener su boleto olímpico.

“Trabajamos tan solo en la parte física, porque todavía no puedo hacerlo en lo técnico, no nos podemos apoyar aún en la pista y tan solo lo hacemos en el aspecto físico”, dice a Radio Guantánamo la medallista de bronce del pentatlón en el Campeonato Mundial Bajo Techo de Birmingham, Reino Unido 2018.

“Tan solo hago hincapié en el lanzamiento que no me afecta en nada la lesión, mientras en las carreras y los saltos no puedo de momento hacer nada”, añade la recordista nacional del heptalón.

Esta salida a Europa pretende buscar todos los recursos necesarios para llegar en forma a la disputa del boleto olímpico y que cuando se presente en julio próximo en los Juegos Olímpicos de Toquio, Japón, se encuentre en óptimas condiciones.

La marca PUMA es la patrocinadora de este proyecto de recuperacion para Yorgelis en la nacion europea, por lo que la guantanamera aprovecha esta oportunidad para comprobar sus posibilidades de hacer el trabajo adecuado y cumplir con el objetivo de lograr un buen resultado en la cita bajo los cinco aros.

“Ya al terminar estar parte de la recuperación, mi primera competencia va a hacer en la Copa Cuba, pero va a hacer una competencia de adaptación por el tiempo que estuve parada, pero mi principal certamen para buscar ese boleto olímpico va a hacer en mayo, la primera competencia del Chalinger en Gotzi, Austria”.