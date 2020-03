Autocuidado y disciplina: Jaque mate al nuevo coronavirus

El aumento en Cuba del número de contagiados con el nuevo coronavirus y la aparición del primer caso confirmado en el municipio de Manuel Tames impone a los guantanameros extremar las medidas higiénicas y de precaución. No solo debe ser una práctica en los centros de trabajo y lugares públicos, sino en nuestra cotidianidad personal.

Luego de numerosas audiencias sanitarias, de los constantes mensajes de prevención de los Medios de Prensa y del llamado de las máximas autoridades del país, apreciamos un cambio en las actitudes de muchos guantanameros para bien de todos.

Al recorrer las calles del casco histórico de la capital provincial, se percibe más prudencia y percepción de los riesgos del posible contagio con la Covid 19, virus que deja una estela de infectados, muerte y luto en más de 170 países del orbe.

También salta a la vista que muchas personas en la ciudad de Guantánamo caminan con los nasobucos bien colocados, a diferencia de otros días, cuando los dejaban caer sobre el cuello como si fueran baberos.

La conciencia, sensatez, autoresponsabilidad y la medida restrictiva de no permitir la entrada a establecimientos públicos sin la mascarilla, transforman los comportamientos y vemos a todos en las colas con la debida protección.

Las continuas alertas e informaciones a los pobladores surten efectos positivos y se reflejan además en la afluencia más organizada del personal a las tiendas recaudadoras de divisas, la red de mercados de Comercio y Gastronomía, entre otros centros de servicios, gracias también al trabajo de los agentes del orden público.

No obstante, aunque las colas son más largas y ocupan parte de las vías cerradas como sucede en la calle Los Maceo, aun no se guarda la debida distancia de más de un metro de separación entre una persona y otra. Es verdad que la expansión de la Covid19, de la cual aumentan los casos contagiados en Cuba desde hace unos días, mantiene en vilo a muchos. Unos muestran desespero por salir rápido de la cola, otros lo apuestan todo al uso del nasobuco pero lo cierto es que el roce físico es un factor de contagio y el virus no es visible hasta que la persona muestra síntomas . Entonces, mantenerse alejados constituye una muestra de precaución y autocuidado esencial en estos momentos.

No se trata de un capricho de la máxima dirección en el país, ni de actitudes extremistas como provocar pánico y desesperanza. No, hablamos de autoprotección con el cumplimiento de las medidas indicadas para preservar la salud personal y de quienes nos rodean. Y en esa prioridad actual no solo se insiste en evitar el contacto físico, sino de lavarse las manos con frecuencia y usar los productos para la desinfección.

Sin embargo, vuelve a saltar a la vista el bombillo rojo de la alerta. No todos se higienizan al entrar a establecimientos públicos y buscan justificaciones para incumplir con una acción esencial, pues entiéndalo, en las manos se alojan disímiles gérmenes que al llevarlas a los ojos, la boca o nariz, se introducen en el organismo. Entonces, las consecuencias negativas no se hacen esperar.

La vida suya, la de su familia y de muchos está en riesgo, si usted, yo y todos no asumimos conductas responsables y nos autocuidamos para preservar también a los demás. En este juego de ajedrez, el jaque mate debemos darlo todos, con la prevención constante y una actitud responsable a ultranza por la vida. Usted y yo somos el rey que debemos defender. No lo olvide.