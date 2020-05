Consejo de Defensa en Guantánamo exhorta a seguir con la prevención necesaria

Continuar cumpliendo las normas de distanciamiento y aislamiento social resulta indispensable si de ganarle la batalla a la pandemia mundial que es el coronavirus se trata.

Este es el llamado que se reitera en el Consejo de Defensa provincial (CDP) en el que se informa la situación epidemiológica del territorio, en el que desde hace varias jornadas no se reportan casos positivos, este lunes 11 cierra el segundo evento de transmisión ocurrido en Baracoa.

No obstante aún persisten las indisciplinas sociales por lo que en toda la provincia se incrementan las medidas preventivas por parte del orden interior con quienes no cumplen el distanciamiento social en las colas y por el no uso del nasobuco en las calles.

Se reitera la necesidad del reforzamiento de la vigilancia por los puntos de entrada fundamentales a Guantánamo, desde las provincias de Holguín y Santiago de Cuba, así como los provenientes de la capital del país por la llegada de viajeros que se encontraban varados en otros países y arriban al país en vuelos humanitarios.

En el Consejo de Defensa el subgrupo de transporte informó que se colocado en vehículos estatales más de mil 500 pegatinas y se hacen análisis con los organismos que permiten una reducción el transporte estatal circulando en más de un 40 por ciento.