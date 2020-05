Peques guantanameros: campeones que combaten la COVID-19 desde casa(Fotos+Audio)

Una simple revisión en las redes sociales y encuentras las más auténticas ocurrencias de pequeños que en todo el mundo, desde su genuina sabiduría infantil dejan mensajes de prevención para evitar el contagio con la COVID-19. Ellos desde casa te cuentan, en la mayoría de las veces con una peculiar jerigonza, cómo viven estas nuevas circunstancias que los convierten en verdaderos campeones.

Mensajes que no dejan de sorprenderte, como un video que se hizo viral, cuando un adorable niño español con expresión preocupada le comenta a su madre que no se puede salir de casa porque hay coronavirus, y cataloga esta cuestión como algo "inquebible".

¿No os suele pasar que os hace gracia una frase y no paráis de repetirla durante unos días?



Pues a mí me está pasando con este encantador niño hablando sobre el #COVID19 y #QuedateEnCasa:

«¡Ez inquebible!» pic.twitter.com/k1WTeLApGA — Operador Nuclear (@OperadorNuclear) April 15, 2020

En otra ocasión confieso me arrebató una sonrisa cuando una amiga en Facebook publicó que su pequeña hija le preguntó por qué los médicos no buscaban en Internet la cura para la COVID-19.

Ciertamente más de mil y una historias encuentras no solo en el entorno virtual también en el real… Y si no me creen, pregúntele al dueto de primos guantanameros de Omar Antonio Destén y Manuel Alejandro Rodríguez, de 8 y 4 años respectivamente, quienes vía telefónica me revelan convencidos -con tono muy serio además- una formula que para ellos es muy efectiva, y me permito entonces citar sus palabras: "El coronavirus le tiene miedo al cloro, y después él se va para su casa (…) La pandemia se quita con cloro." Por su parte Omar Antonio me comenta además que a las nueve de la noche aplaude siempre a los médicos cubanos que salvan vidas, en especial a su madre que también es doctora.

No dejo de asombrarme tampoco al escuchar el mensaje de audio en whatsapp de la angelical Sofía Elena Jayussi Díaz de tres añitos, residente en el municipio El Salvador de esta oriental provincial cuando me contó que no se puede salir por el coronavirus, que hay que lavarse las manos, usar nasobuco, toser con el codo y hasta convidó, con su dulce voz, a quedarse en casa.

Cuánto saben los niños sobre cómo cuidarse y evitar elcontagio con esta peligrosa enfermad. Ah pero la diminuta e intrépida Laira, no se queda rezagada en este sentido. Ella, que por cierto según el mensaje que me dejó en Facebook, tiene tres apellidos, el de supadre, Cobas, y los dos de su madre, Barrientos

Matos, me dice con la mayor seguridad del mundo que: "El coronavirus es un bichito muuuuuuy malo, que enferma a la gente y da fiebre y catarro". Esta guantanamera, residente en la actualidad en la provincia de Las Tunas, acota también que al círculo se va con nasobuco y no son momentos de hacer visitas. La verdad no se puede pedir mejores consejeras, sobretodo tan actualizadas con las disposiciones del Ministerio de Salud en tiempos del nuevo coronavirus.

Pero también el necesario aislamiento físico que impone la COVID-19 propicia que otros niños, como la estudiosa pionera de sexto grado Emily Gallardo Delfino, jefa de colectivo del Seminternado Clodomira Acosta de la ciudad de Guantánamo, experimenten nuevas experiencias en este contexto. En su caso, ella cuenta que no es tan malo y aburrido este período, pues su madre le enseña recetas de deliciosos dulces, que cuida su salud y protege así a su familia, por eso no sale a la calle, así como que le encantan sus teleclases, que visualiza por estos días en casa.

Relatos como estos, con otros rostros, voces y ocurrencias igual de extraordinarias se multiplican en toda Cuba, porque los peques ni en tiempos pandemia se amilanan, ellos con sus pícaras sonrisas y oportunos consejos, a diario nos dan lecciones de vida. Y es que ellos sin dudas se convirtieron en los "inquebibles" campeones que combaten la COVID-19 desde casa, porque como dijese el escritor europeo Frank Kafka: Los niños son gente seria y no conocen imposibles.

Escucha aquí los increibles consejos de estos pequeños guantanameros: