Un héroe anónimo en el país azteca(Fotos+Video)

Así reflejaba la Emisora Provincial de la radio en su sitio web la noticia de la partida de un grupo de colaboradores del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Epidemias, Henry Reeve hacia la Habana, para sumarse a la lucha contra la COVID-19 en un destino desconocido entonces.

Solo 32 años, tiene uno de los jóvenes que ocupaba un asiento en aquel ómnibus y que guarda intacta en la memoria la imagen de su esposa tras el opaco cristal que los separaba, aquella mañana del 15 de Abril, fecha que marcaría un antes y un después en la vida del guantanamero Reinier Alcántara Quiala.

-Me llamaron por teléfono dos días antes, sabía que eso podía ocurrir en cualquier momento, había dado mi disposición y mi familia estaba lista. Ya tenía todo previsto, menos las emociones, esas, no se pueden controlar. Tampoco quería despedirme mucho, me pongo melancólico-.

Me imagino su rostro mientras escribe cada una de estas palabras pues la entrevista que les propongo es fruto de la tecnología, la persistencia de esta periodista y la voluntad de un joven galeno guantanamero por dar a conocer desde la distancia, la noble labor que realizan él y sus compañeros en la lucha contra la COVID-19.

La partida…

-Mucha incertidumbre...Ahora mismo no encuentra las palabras precisas para describir el momento (Lo percibo por lo que demora en escribir)… La misión anterior para Brasil fue otra historia. Sabíamos que podríamos encontrar enfermedades desconocidas, incluso correr riesgos en la selva amazónica con los animales, interactuar con culturas indígenas, el idioma y otras experiencias a las que uno se expone, pero esto fue diferente

¿Diferente cómo?

Nos enfrentábamos a un virus letal, todavía en estudio, alto nivel de propagación, una gran cantidad de países con mucho descontrol sanitario e ineficientes sistemas de salud y lo más triste dejar a la familia, a mi esposa sola con mi niño, con casos positivos en Guantánamo, ella médico también, trabajando en la clasificación de personas sospechosas de COVID-19. Fue todo muy difícil.

Reinier Alcántara estuvo 2 años de misión en Brasil, labor que se vio interrumpida por la intempestiva decisión del presidente Jair Bolsonaro de poner fin al Programa Más Médicos.

Nos quedamos en la despedida, le comento para motivar nuevamente su narración

-Bueno, el viaje a La Habana fue largo, abrumador, todo el tiempo pensando en la vida, sus retos, la naturaleza, el destino. La estadía de aproximadamente dos semanas y media nos preparó para lo que venía, sobre todo en materia de trabajo y desde el punto de vista sentimental y práctico pero siempre con la convicción de que había hecho lo correcto y que desde el punto de vista profesional esta experiencia sería única en mi carrera.

Constantemente partían brigadas médicas hacia los lugares más recónditos. El mundo aclamaba a los médicos cubanos, las informaciones se sucedían una tras otra y del otro lado del teléfono toda mi familia preguntaba, ¿cuándo te vas?, ¿dónde te toca?, vete ya para que vengas pronto. Y llegó el día, México era mi destino…..

Hoy son 153 los colaboradores de la salud de la provincia de Guantánamo, miembros de la Brigada Henrry Reeve que laboran en 15 países.

México lindo y querido….

-Sí. Luego de 4 horas de vuelo llegamos a Ciudad México, nos recibieron el silencio de las calles, (no las rancheras), una urbe inmensa pero desierta en contraste con la superpoblación que existe y los hoteles vacíos solo para nosotros. El impacto fue grande pero uno se va adaptando poco a poco. Como dice un buen amigo la pandemia pasó por México y se nota. Ni colores, ni sombreros, ni mariachis.

-Nos pasó algo de lo más interesante que quiero compartirle

Cuéntanos…

Resulta que nosotros, la brigada médica cubana Henry Reeve que yo integro, es la segunda que labora en el país azteca y así no los hicieron saber en el recibimiento. La primera fue cuando el terremoto de 8,2 grados en la escala Richter que afectó este país y al que Cuba auxilió con 40 colaboradores, sobre todo ortopédicos, cirujanos y rehabilitadores. Fue tan buena su labor, según nos cuentan que recibieron un reconocimiento de las autoridades del país. Nos dejaron la parada alta. Ya los profesionales cubanos de la salud acá tienen un prestigio ganado que debemos mantener.

El trabajo…

Luego de varios días de organización y coordinaciones, inició el trabajo de la brigada médica cubana en México. Una parte de los compañeros fueron enviados a laborar en carpas clasificando los casos. Allí todos los que están son cubanos. A mí, me correspondió directamente en el hospital, XOCO.

Los protocolos de seguridad

-Estrictos. No trabajamos sin traje de protección. Además hay un supervisor que chequea las medidas de seguridad, por eso me resultó tan difícil hacerme una foto con el traje. También hay una comisión médica por si nos sentimos mal o manifestamos algún síntoma. Estamos muy seguros, protegidos y nos preocupamos por la salud de todos.

¿Cómo llegas al hospital?

-Nos llevan y nos recogen en la puerta del hotel.

¿Han salido a la calle?

-Muy poco. A comprar algunas cosas de comer para reforzar y variar la dieta, pero todo muy rápido. A penas conozco las calles de esta ciudad. He visto más por Internet que en la vida real.

Los pacientes

-Para ellos somos héroes anónimos. Los trajes de protección impiden el más mínimo contacto, reconocimiento facial y a veces creo que es mejor así

¿Por qué ?

-Por dos razones. La primera es que dada la alta letalidad de la enfermedad necesariamente mueren personas y tú sabes que los cubanos nos encariñamos con los pacientes y es muy doloroso cuando sales de guardia, regresas y ya esa persona que dejaste no está porque hizo una complicación, propia de la enfermedad. Lo segundo es que todos los médicos cubanos estamos allí salvando vidas, arriesgándonos, hombres y mujeres, de todas las provincias y me gusta que nos recuerden así, como la brigada médica cubana y no como Reinier el médico, nosotros somos un todo, somos Cuba.

¿Cómo es el sistema de trabajo?

-Trabajamos 24 horas y descansamos 48. Tenemos muy buenas condiciones de vida y la alimentación al principio me golpeó un poco porque allí se come con mucho picante y abundante carbohidrato pero ya vamos buscando alternativas. A los cubanos nada nos detiene.

La comunicación

-Muy buena, tenemos computadora en el cuarto con Internet por lo que siempre tengo comunicación con mi familia, los amigos, eso me relaja y me permite tener fuerza para enfrentarme a la realidad del día a día.

La convivencia…

-Me he mudado dos veces de hotel. Antes compartía la habitación con un muchacho de Baracoa y ahora mi compañero de cuarto es un médico tunero, las relaciones las mejores. No sé, pero el riesgo y la distancia nos han unido mucho a todos los colaboradores que estamos acá.

Los mexicanos

-Nos llevamos bien. Al principio, un poco escépticos con nosotros pero después de unas horas, ya las relaciones fueron diferentes y trabajamos de forma mancomunada para acabar con el virus.

La nostalgia

-Me invade sobre todo por mi niño, tiene solo 4 años y es mi vida. Cada pensamiento mío es para él. También mi esposa, mi retaguardia segura, a la cual debo mucho de mis logros, a mi madre que me apoya, mi tía, mis suegros, la familia toda.

Los aplausos

-Me inspiran, me dan fuerza, yo también aplaudo cuando estoy en el hotel por los compañeros míos que trabajan en otras partes del mundo.

¿Te comunicas con ellos?

-Claro, conozco a algunos en Italia, Belice, Jamaica.

Tu mayor deseo

-Que se termine la pandemia para abrazar fuerte a mi hijo.

Tu mayor miedo

-Enfermarme por eso me extremo en mi alimentación y en la seguridad.

Tu mensaje para el pueblo cubano

Ahora que estás allí en la primera línea de combate con la posibilidad real de perder la vida. ¿Lo harías de nuevo? Me refiero a viajar a cualquier país del mundo a luchar contra una enfermedad, un virus.

-Por supuesto, todas las veces que sean necesarias. Somos cubanos, Seres humanos excepcionales. Amamos la vida

Mientras agradezco la deferencia de este galeno por la entrevista, le comento que la historia que cuento hoy tiene una segunda parte y que es el regalo mío y de su familia por la entrega y el altruismo.