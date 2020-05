La Marca País: imagen de una Cuba que avanza (+Video)

¿De qué modo consolida Cuba su imagen comercial en los mercados internacionales sin perder identidad? La respuesta queda consignada en una Marca País y su respectivo Manual de Pautas Gráficas que el Gobierno del archipiélago aprobó en 2016.

Este elemento de identidad visual, que bien se emplea para resaltar en los marcos foráneos la prestación de bienes o servicios además de su pertenencia a una nación, en Cuba se extiende además a los ámbitos de la cultura, la salud y otros sectores; pues, de modo coherente acuña, afianza y promueve la identidad nacional, así como los éxitos que eso presupone desde una relación calidad-imagen.

Más que la disposición de un triángulo rojo con una estrella de cinco puntas en el centro junto a la tipografía Cuba, la Marca País, expresa de modo intangible un patriotismo cultivado por más de 150 años, una sobriedad en el comportamiento frente a arenas internacionales y ética en la política exterior que exhibimos, en fin, representación de la identidad cubana, pues actúa donde imágenes de los símbolos nacionales por su significación y trascendencia no pueden estamparse.

Según refiere la jefa de la Oficina Nacional de Diseño, Gisela Herrero García, la señal que hoy se conoce como Marca Cuba se diseña entre el 2001 y 2003, fruto de la necesidad impostergable de rubricar las intenciones de comunicación en el sector turístico, locomotora de la economía cubana.

En tal sentido, hoy resulta fundamental el uso de esta identificación, desde un punto de vista económico, pues una Marca País positiva no solo atraerá turismo, sino que captará mayores inversiones extranjeras; facilitará los procesos de financiación del país y sus empresas; y expandirá la venta de productos y servicios al exterior.

Según refiere Gisela Herrero, además miembro de la Comisión que propone la Política de Diseño para Cuba, en nuestro nación existen dos grandes sistemas identificativos: Económico–Comercial e Ideológico-Emblemático y la Marca País busca ser el punto medio entre estos dos sistemas. Sin ser banalizada con intenciones meramente comerciales, respalda el desarrollo económico y sociocultural perceptible en Cuba.

Pero ante estos desafíos el peor error que puede cometerse, como nación, es ignorar que la marca sea relevante para los ciudadanos del país puesto que resulta más trascendente expresar los intereses de los ciudadanos que el de los turistas en un contexto de marketing, de ese modo se consolidará el orgullo nacional y los valores que se promueven desaparecerán menos.

El pensamiento de los cubanos gestiona nuevos horizontes comerciales más allá del irracional bloqueo estadounidense contra Cuba y en ese escenario se inserta la Marca País que requiere una comprensión en profundidad de cómo funcionamos, no solo en el aspecto económico, sino desde la idiosincrasia, las tradiciones y otras aristas que luego deberán adaptarse a los mercados internacionales donde se ofrecen los productos y servicios de manera competitiva.

Desde Guantánamo, por ejemplo, no solo se disponen limones persas para la exportación, sino granos de café seco, así como válvulas y bombas industriales que a nivel mundial posen alta demanda. Estos productos y confecciones requerirán una identificación comercial que en contextos foráneos exhiba, también, el carácter, índole, condición distintiva, en fin, la cubanidad de quienes los procuran.

Es cierto que en la provincia se avanza poco en el entendimiento de las potencialidades de utilizar la Marca País, que no solo quedan sujetas a la voluntad individual sino a las normas básicas indispensables para el empleo correcto de los distintos elementos gráficos de esa novedosa imagen, pero la realidad pudiera ser otra, asumirla en distintos soportes, sectores y situaciones para que la productividad exportable del territorio no caiga en saco roto.

Podemos tener el mejor producto del mundo, prestar un servicio mejor que nadie, pero si los demás no lo conocen es igual que si no existiese. Respetar y defender la Marca País, Cuba, no debe constituir un privilegio de pocos, sino una actitud de todos, consecuente y paralela a la protección de las exportaciones desde una economía planificada y una política social inclusiva.