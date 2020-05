Mujer que espera a un héroe anónimo…(+Fotos)

Esta pareja no es la excepción de una regla casi universal atemperada a la modernidad; al lado (nunca detrás) de un gran hombre hay una gran mujer, no precisamente por su tamaño sino por la entereza con la que enfrenta cada reto que la vida pone frente a ella.

Así es Lizandra Espinosa Carast la esposa del médico internacionalista Reinier Alcántara Quiala quien hoy lucha contra la COVID-19 en México, segunda misión del joven galeno con solo 32 años vividos.

Luego de coordinar la entrevista, estoy sentada delante de una joven con mucha fortaleza de carácter, cuya sensibilidad y amor por su familia fui descubriendo a lo largo de la entrevista, que resultó ser una amena charla matizada por las travesuras de un niño de 4 años.

¿Cómo describes el momento en que sabes de la partida de tu esposo a una nueva misión, esta vez a la lucha contra el SARS CoV-2?

-Imagínate, yo estaba trabajando en el policlínico en el puesto de mando precisamente de la COVID-19 y él me llamó para decirme que se iba. Todavía se le sentía la voz temblorosa. Yo me quedé en blanco y luego reaccioné. Me repuse en cuestiones de segundo y automáticamente le respondí que sabíamos que eso iba a pasar. Supuestamente nos habíamos preparado para el momento.

¿Qué sentiste?

-Miedo por él, por su salud, por su seguridad. Cuando uno es médico, conoce los riesgos del trabajo. Todavía el coronavirus es un asunto pendiente. Cada día salen nuevas informaciones relacionadas con sus secuelas, formas de contagio, hasta que no exista una vacuna, el riesgo está latente.

¿En algún momento cuestionaste su decisión de luchar contra la COVID-19 en otro país?

-No, esa es una decisión personal y necesaria en estos tiempos, pues el aporte de los cubanos marca la diferencia en el combate al virus. Lo hicimos con el ébola y lo haremos con el SARS CoV-2. Es un sacrificio necesario por el futuro de la especie humana

¿Cuánto afecta su partida a la familia?

Muchísimo, sobre todo a nuestro niño que solo tiene 4 años.-mira a Bian-, mientras sus ojos se nublan de lágrimas que logra contener.

-Te cuento cuando Reinier salió a su primera misión Bian tenía 7 meses y a su regreso, 3 años. No eran extraños uno para el otro porque se comunicaban por teléfono, pero ese contacto físico necesario, no lo tenían. Ahora estaban en un proceso de familiarización mutua, durante mis guardias ellos se quedaban solos, convivían más de cerca, salían juntos, estaban en una construcción común de historias, experiencias, recuerdos.

¿Y para ti?

Traga en seco, mientras elabora la respuesta,

Un halo de sinceridad absoluta reafirma las palabras que salen de su boca

- Imagínate, él es mi esposo, mi amigo y mi compañero. Garantiza la alimentación de la casa y me ayuda con los quehaceres. Ejercer la misma profesión nos permite que intercambiemos mucho de casos, enfermedades, procederes. Su ausencia se siente. También como pareja, somos muy unidos y absolutamente todo lo planificamos juntos.

El día de la partida…

Salimos temprano para el punto previsto. Habíamos conversado toda la noche y sabíamos que el momento sería difícil. Había compañeros conocidos con sus familiares lo que ayudó a relajar la tensión, al menos por un rato. Cuando me vine a dar cuenta, ya estaba montado en la guagua. Con él se fue una parte de mí, que espero regrese pronto. -Mueve la cabeza a un lado tratando de ocultar el enrojecimiento de su rostro-.

Ahora no estás trabajando, ¿por qué?

-Yo normalmente soy docente, al presentarse la pandemia, me vinculo al puesto de mando de la COVID-19 en el policlínico. Cuando le llega la salida a Reinier me veo en una disyuntiva, pues no podía mover al niño constantemente a la casa de mis padres, lo ponía en riesgo, entonces decido acogerme a la resolución que protege a la madre con niño pequeño.

Experiencia de madre sola, con un niño en cuarentena

-Interesante, aunque por lo general nos mantenemos siempre en casa. Esta es una situación diferente que me obliga a desdoblarme, -me dice mientras sonríe-. Lo ves, es así todo el tiempo, inquieto, deseoso de hacer y descubrir. Nosotros acá conversamos mucho, dibujamos, vemos televisión y trato de mantenerlo y mantenerme ocupada para no decaer. Para mí es más difícil porque pasó días sin conversar con adultos y a veces quiero comentar la escena de la novela, una noticia y en ese momento no puedo.

¿Cómo tratas de conservar la presencia de su padre?

Reinier no deja que lo extrañemos, nos comunicarnos con él hasta 5 veces al día cuando no está de guardia. Además yo propicio qué Bian dibuje para él, le cante canciones, le mande fotos. Juntos le hacemos videos y tenemos planes familiares para su regreso.

¿Cómo te organizas para llevar la casa?

Realmente es muy difícil. Cuando él fue para Brasil vivíamos en la casa de mis padres, ahora tenemos nuestro propio hogar y yo permanezco la mayor parte del tiempo sola con el niño. Mis padres y mi hermana me ayudan mucho. Vienen a verme todos los días y ahí yo aprovecho y salgo a hacer diligencias necesarias. La familia de mi esposo también me apoya.

Tú también eres médico, ¿piensas en cumplir alguna misión internacionalista?

Sí como no, cuando el niño esté un poco más grande y sea independiente. Quiero vivir esa experiencia profesional.

¿Qué te cuenta Reinier de México?

Hablamos de todo, incluyendo la parte médica y los protocolos, diferentes a los cubanos. Allá ellos mismos hacen gasometrías, extracciones, por eso siempre las misiones son un enriquecimiento muy grande tanto cultural como profesional.

En su entrevista él confesó que tú eres su retaguardia segura

(Sonríe y me mira apenada)

Sí, yo lo apoyo en sus metas, respaldo sus decisiones. Ambos tenemos a pesar de nuestra juventud una familia sólida. Yo cuido mucho a nuestro pequeño lo que es una tranquilidad para él. Además la fidelidad de cuerpo y alma para mí son muy importante, me comenta entre sonrisas.

¿El fin de la cuarentena?

Espero que esté cerca para poder sacar a mi hijo al parque y disfrutar del aire puro

Para Reinier, un mensaje…

Acá lo esperamos con los brazos abiertos pues la COVID-19 nos está robando días de compartir en familia.

¿Y Bian?

El extraña mucho a su padre y le dio permiso por unos días para que fuera a curar niños a otro país, con la condición de que le trajera muchos juguetes y un traje de Batman.

Los aplausos..

Aplaudimos por todos los médicos de la familia que son muchos y los del mundo que salvan vidas cada minuto.

¿La vuelta a la normalidad?

Un indicador que el día del regreso de su padre ya está cerca.

Cuando la COVID-19 deje de ser una amenaza para la humanidad mucho podremos agradecer a los médicos cubanos por estar en la primera línea de combate pero también a sus familias, por resistir, apoyarlos y sostenerlos con las manos y el corazón en un acto tan sublime como es salvar vidas a costa de la suya propia.