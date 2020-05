Tres historias familiares tras el distanciamiento social...Más una (IV)

Historia 4 ¿Cómo vive una niña guantanamera el distanciamiento social?

Naomi tiene 7 años y lleva como todos los niños cubanos casi dos meses en aislamiento social, con la particularidad de que tuvo que trasladarse a otro municipio, el Salvador, al cuidado de sus abuelos maternos, por las responsabilidades que hoy tienen sus padres y porque según me explica, vía telefónica, tiene que cuidarse del coronavirus.

-Por mi casa en Guantánamo hubo un caso de un enfermo y como mi mamá es delegada, tiene que entrar, salir, visitar personas, caminar mucho por las calles, participar en reuniones, entonces, por mi protección me mandó para acá con mis abuelos, pues, aunque ella usa nasobuco eso puede pegarse y yo soy pequeña

¿Es para ti mejor o peor?

-Mejor, porque allá en la casa somos solo mi mamá y yo para todo y me aburro. Imagínate –me comenta en tono de burla-todo el día era habla con mi mamá, juega con mi mamá, pinta con mi mamá, come con mi mamá y duerme con mi mamá. Acá no, hay más personas, mis abuelos, mi tía, mi prima. Están todos para jugar conmigo.

¿A qué juegas?

A los disfraces, me encanta disfrazarme de persona grande con peluca, tacones y todo.

Dibujo paisajes, muñecas, veo televisión, tengo un parchí, yaquis, cuquitas, recorto figuras, leo revistas y libros, me gusta cantar, tengo un micrófono de papel que me hice yo misma.

También hay un patio grande para correr con los animales y estoy preparando unos pasillos de baile nuevos para cuando entre a la escuela enseñárselos a mis amiguitas.

¿Y dónde los aprendiste?

Algunos los inventé yo misma y otros los vi en la televisión.

Mientras escucho a Naomi reflexiono en cómo las circunstancias actuales han propiciado que los niños cubanos retomen juegos tradicionales en pos del entretenimiento.

¿Extrañas tu casa?

Un poco, sobre todo a mis vecinos de la cuadra y a mi mamá, pero por lo demás no, porque yo traigo para acá todo lo que necesito, ropa, zapatos, mis juguetes, una memoria con mis videos musicales. La cuna no pude traerla porque es muy grande pero aquí hay muchas camas y yo duermo con mi tía.

Pero no te creas, -me susurra como si no quisiera que escucharan lo que va a decirme- a veces no tengo mucho tiempo para jugar porque debo ayudar a mi abuela…

¿Y en qué la ayudas?

A limpiar el arroz, a barrer la casa y estoy aprendiendo a cocinar pero eso es más difícil porque hay que hacer varias cosas y se me olvidan, además es peligroso que los niños estén cerca del fogón. También estoy escribiendo una poesía, pero me falta bastante para terminarla. (se siente una risita del otro lado del teléfono)

¿Y de qué es tu poesía?, si puedes adelantarnos algo.

De los animales

¿Y las teleclases?

Mira yo veo las teleclases los martes, miércoles y jueves. Mi prima me las graba y luego yo copio todo, y al otro día me lo aprendo, lo repaso y lo vuelvo a repasar.

¿Extrañas la escuela?

Sí, bastante sobre todo a mis amiguitas porque conversamos mucho, aunque la maestra nos regaña y le da las quejas a mi mamá. Yo estudio en la escuela Conrado Benítez y lo que no me gusta es que cuando comiencen las clases voy para el mismo grado, yo quería tener ya pañoleta roja, pero dice mi mamá que todavía me faltan cosas por saber para estar en cuarto grado. ¿Es verdad?

Sorpresa para mí, me convertí en entrevistada

Sí Naomi, todavía te faltan contenidos que estudiar.

¿Pero muchos?

Espero que no, porque con todo lo que has aprendido en las teleclases, no deben ser tantos.

A bueno, así me quedo más tranquila,- suspira

-¿Y tu papá sabe que estás aquí?

Claro, él me llama bastante desde Venezuela y yo le digo que no se preocupe que acá, no me voy a enfermar de coronavirus. El campo es más saludable que la ciudad, bueno eso dice todo el mundo.

¿Y él qué te cuenta?

Que cuando venga vamos a jugar al festival de los besos, que me va a traer una muñeca que habla y además que viene pronto.

¿Tú sabes que hace él en Venezuela?

Es reha-bi-li-ta-dor, -me deletrea la palabra-, pero ahora está visitando las casas para ver si la gente allá, tiene lo mismo que aquí, el virus.

¿Y tu mamá?

Siempre está ocupada. Trabaja mucho en el gobierno y me llama todos los días varias veces para preguntarlo todo: si me cepillé, qué comí, si me porté bien, si dormí, si vi las teleclases, si me peiné. Todo lo pregunta. Ahhh y no le gusta que me dejen dormir porque ella dice que yo no estoy de vacaciones.

¿Y qué quieres hacer cuando puedas salir?

Yo, pasear por el parque, ir al coppelia a tomar helado y también ir a bañarme a la playa.

¿Pero sabes que no puedes salir todavía verdad?

Si, todos los días me lo dicen. ¿Y cuándo termina el encierro, son muchos los virus que hay que matar?

Sí muchísimos- le respondo entre risas.

Dice mi mamá que cuando todo termine voy a tener más deseos de ir a la escuela y de aprender

¿Dime de los aplausos de las 9 de la noche?

Yo salgo para el portal a aplaudir todas las noches a mi papá porque me explicaron que el aplauso no es solo para los médicos sino para todas las personas que trabajan en….(PAUSA)

¿Cómo es abuela que se me olvidó?- Grita Naomi desde el otro lado del teléfono

En el sector de salud- le respondo aunque sé que no es conmigo

Ahí mismo, como mi papá y mi tía. ¿Falta mucho para terminar la entrevista, porque es la hora de mi merienda?

No, si ya terminamos. Solo me falta saber ¿qué vas a estudiar cuando seas grande?

Yo voy a ser enfermera para inyectar a los virus y matarlos.

Luego de darle las gracias, di por concluida mi entrevista con una niña que desde su inocencia también quiere contribuir a la lucha contra el coronavirus para volver a la normalidad tan ansiada hoy por todos.

La madre…

Sisnay Fay Vargas, la madre de Naomi, es funcionaria del gobierno provincial. En medio de su activa vida hizo una pausa para respondernos algunas preguntas sobre la niña y el distanciamiento social, también vía telefónica.

¿Cómo percibes que ha influido la cuarentena en Naomi?

Bueno, los primeros días ellas estaba acá conmigo, un poco ansiosa y tenía que explicarle constantemente por qué no podía salir a jugar con sus amigos a la calle. Trataba de buscar maneras de entretenerla, mantenerla ocupada. Comencé a darle tareas, responsabilidades para cuidar su salud mental, porque también extraña a su papá que está cumpliendo misión en Venezuela y su partida es todavía reciente para ella. Tuve que buscar juegos propios de su edad y reducirle el tiempo con el celular y el tablet porque luego hace dependencia de esos medios y siento que también la alteraban un poco. En este período tan complejo, he visto como muchos padres para ocupar a los niños los dejan horas en la computadora y van creándole un hábito que luego es muy difícil de corregir

¿Cómo reaccionó cuando la mandaste con tus padres?

Bien. Ella ha pasado allá largas temporadas, sobre todo en las vacaciones, también va los fines de semana y tiene mucha afinidad con mi hermana, sobre todo. Allá encajó de maravillas. Claro, yo pendiente todo el tiempo.

¿Qué es lo que más te preocupa como madre de esta etapa?

Sus horarios, insisto con mis padres en que traten de mantenerlos y la alimentación, ella es melindrosa para comer. Hay que insistirle todo el tiempo. Con las clases no tiene problemas, capta rápido los contenidos y de ánimo está muy bien.

¿Cómo crees que será su reinserción a la escuela?

Positiva. He mantenido la motivación porque pueda aprender siempre algo nuevo, sin obviar el juego que es importante en esta etapa.

Como Naomi más de 45 000 niños de la enseña primaria en Guantánamo, esperan el regreso a las aulas para compartir las experiencias de esta particular etapa en la vida de todos, reflejadas en historias de colegas a todo lo largo y ancho del país. Ellos, aunque no tienen explicación para mucho de lo que ocurre a su alrededor, han vivido un fenómeno exclusivo de una centuria que puede marcarlos como a la protagonista de esta historia hasta en su futura profesión.