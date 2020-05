¿Proteger la recogida de desechos sólidos en Guantánamo?

Ciclos de 24 horas para la recogida de desechos sólidos quedan pautados por la dirección provincial de servicios comunales en la zona norte de la ciudad de Guantánamo, o al menos así se percibe por quienes desde el distanciamiento social por la COVID-19, en casa, esperan el accionar de los trabajadores del sector para atender estos asuntos.

Pero hoy, cuando otras zonas del municipio cabecera no gozan de igual suerte pues los ciclos se alargan por la escasez de combustible que impone el bloqueo estadounidense contra Cuba y alguna que otra falta de gestión de la entidad rectora, la preocupación varía y se centra en los que codo a codo interactúan con los residuos.

Resulta alarmante que aun en el territorio muchos trabajadores del servicio comunal no empleen los guantes, palas, delantales, botas de goma y otros recursos en buen estado, porque no los tengan o porque no se les haya asignado, a fin de proteger el ornato y parterres de áreas periféricas de la ciudad u otras zonas.

Para encontrar una solución definitiva al tema no basta con llamar a la disciplina colectiva si el propio trabajador no exige una eficiente organización de las acciones, un mejor funcionamiento de los servicios comunales, y denuncia los posibles procesos de corrupción que perciba asociados a su labor.

Reitero, es cierto que las carencias de diesel no permiten el cumplimiento del ciclo de recogida de desechos sólidos como está establecido, pero, ¿Qué tiene eso que ver con garantizar la seguridad del trabajo desde la disposición de los recursos necesarios?

Aun es insuficiente en Guantánamo la labor educativa en el uso de estos medios por los trabajadores pero de igual manera, las unidades presupuestadas que brindan los servicios públicos de recogida manual y mecanizada de los residuos domiciliarios, así como su tratamiento y disposición final, deben revisar a lo interno sus modos de administración.

Algunos si, otros no, me comentaron hace unos días quienes laboraban en la zona sur del municipio cabecera, y hacían alusión a los irrisorios procedimientos de asignación de recursos para disminuir en un 70 porciento el volumen de desechos generados a diario en dos de los consejos populares más densamente poblados de Guantánamo.

¿Cómo proteger entonces la recogida de desechos sólidos en la provincia?, debiera ser una pregunta constante entre los directivos del sector, que no solo requiere enfocarse en la acción per se, sino en la integridad de quienes la garantizan, aun en las calles más estrechas.

La mirada no siempre debe estar puesta en la importación, sino en el establecimiento de relaciones de calidad con industrias textiles, del calzado y otro tipo en el país, que garanticen los suministros para las recogidas con calidad, una alternativa no solo ante las carencias existentes, sino una expresión de “Pensar como país”.