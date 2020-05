¿Volver a las aulas? un nuevo reto para el magisterio cubano

Cuando todos hablan de recuperación, y los aires baten hacia la normalidad, para dejar atrás el actual escenario de aislamiento social que atraviesa Cuba, a raíz de la COVID-19, pienso que el inicio del fin de esta dura etapa en nuestras vidas se acerca, amén de las medidas que deben mantenerse.

Las cifras y la tendencia de los científicos a preconizar el endemismo del SARS CoV-2 en el planeta, reafirman las suposiciones, a las claras.

Y no es para menos, el mundo se mueve, es mas, para muchos nunca se detuvo, sin embargo el sector de la educación por razones obvias (personal en edades de riesgo tanto alumnos como profesores), fue de los primeros en adoptar las medidas de distanciamiento para todo su personal exceptuado a los trabajadores de círculo infantil.

Ante el avance de la pandemia los planes iniciales de incorporación en un corto período, cambiaron y rápidamente Ena Elsa Velázquez, Ministra de Educación, junto a su equipo proyectó en tiempo record las teleclases en vivo para todas las enseñanzas, con la precisión en cada caso de los objetivos a vencer para que los estudiantes no perdieran el vínculo con la docencia. El mismo grupo de profesionales proyectó el retorno y las características de esas 8 semanas necesarias para cerrar un curso y comenzar otro, una vez que las autoridades gubernamentales decidan que el país, vuelva a la normalidad.

Con la disyuntiva del cuándo, la claridad en el cómo y el por qué, vuelven a estar los maestros en el rol protagónico del proceso en las educaciones primaria, media, pedagógica, artística, deportiva, técnica-profesional y de obreros calificados.

La experiencia, la sabiduría y la capacidad para adaptarse y ser flexibles pueden ser claves en este proceso que no se avizora sencillo si tenemos en cuenta, según se ha informado, que el curso escolar tenía un 70 por ciento del cronograma vencido hasta el día en que se decretó el aislamiento social.

La provincia de Guantánamo con una cobertura docente de un 99, 8 por ciento, la mejor en todo el país, cuenta con el personal calificado para organizar un sistema de trabajo desde la base, hasta la dirección provincial que permita no solo ejecutar, sino constatar la efectividad de las propuestas y hacer cambios sobre la marcha si fuera necesario.

Pues, cuando el maestro logre finalmente estar con los estudiantes encontrará no pocos obstáculos en su camino que deberá sortear, creo yo, haciendo suyas las indicaciones emitidas desde la nación pero atemperadas a su realidad y con pleno conocimiento, como debe ser, de las características del material humano que tiene frente a sí.

Luego de dos meses prácticamente, si iniciara en breve el curso escolar (mismo período de las tradicionales vacaciones) los educandos llegarían a las aulas luego de un período de encierro obligatorio, en el que se le privó de los habituales juegos en las calles, las salidas, la interacción social. Por lo que, según los sicólogos, tienen muchas energías reprimidas y con ello una amalgama de sentimientos que pueden o no aflorar a medida que avancen las jornadas: rechazo a las clases, desconcentración, hiperactividad, fluctuaciones de carácter, incluso agresividad.

En Guantánamo más 89 800 jóvenes y niños reingresarán a las aulas con casi 11 mil maestros a su disposición que tendrán ante sí experiencias de aislamiento buenas y malas para el desarrollo de su misión: el cierre satisfactorio de un curso escolar accidentado.

Las realidades serán tan diversas como los individuos: habrá para quienes las teleclases no existieron por carecer de los medios necesarios como el televisor, un ambiente familiar hostil, la falta de preocupación de los padres e incluso algún convaleciente o sospechoso del virus u otra enfermedad. También hay otro contexto; muchos padres por sus responsabilidades sociales no pudieron estar al lado de sus hijos y delegaron en otras personas el cuidado de estos, los cuales no siempre acatan el estudio de manera voluntaria y dócil.

Habrá también escolares que recibieron el contenido y lo dominan, e incluso quienes tienen todas sus clases al día y no lograron entenderlas.

Para la tranquilidad de los padres y como se ha recalcado en varios espacios informativos, los maestros consolidarán viejos contenidos y reiterarán los nuevos abordados en la etapa de aislamiento, de una manera compactada, por lo que la preocupación del estudiante y la familia serán definitorios en este proceso. No nos extrañemos entonces si se planifican clases extras, repasos en otros horarios y cualquier otra iniciativa que permita ganar lo que perdimos en el menor tiempo posible.

Hay docentes experimentados que previendo la situación han tratado de mantener el contacto con sus alumnos y se han preocupado porque estos sientan que no están de vacaciones y que tienen la obligación de estudiar.

Aun así hay casos más complejos en este proceso, pues aunque existen los mecanismos y están descritas las maneras de afrontarlos, la realidad supera cualquier previsión. Me refiero por ejemplo, a la situación con los grados terminales, pues los niños pasan de una enseñanza a otra, un proceso complicado en el que debe garantizarse la calidad por encima de todo.

Necesariamente esta pandemia impactó el sistema educacional y a partir de ahora viviremos sus consecuencias: ejercicios finales que cambian sus formatos, grados en los que se adoptan las evaluaciones obtenidas hasta el 20 de marzo como las definitivas, el cambio en los conceptos de las graduaciones antes masivas, ahora selectivas, los actos de inicio de curso sin ánimos del reencuentro. Y lo más llamativo, un sábado los niños y jóvenes se acostarán en un grado y el lunes estarán en otro, sin mediar las acostumbradas vacaciones. Por lo que necesariamente hay que engrasar motores para que se proceso sea lo menos abrupto posible.

Este período previo debe servir para que los profesores se preparen, busquen a los de más experiencias para aprehender maneras, repiensen las clases y contenidos, indaguen nuevas motivaciones, analicen los posibles escenarios, estudien las características de sus alumnos pues la improvisación y la mala organización puede dar al traste con todo lo que se ha proyectado con tanta lógica y cientificidad.

Junto a todo lo expuesto hasta aquí, no podemos permitir que se maten las ilusiones de los niños y jóvenes, ni sus motivaciones, muchos esperan con ansias el momento de cambiar el color de su pañoleta, iniciar sus estudios en otra escuela, mudarse de salón de clases, inmortalizar en fotos y videos sus actos de defensa, sus graduaciones, el último día con sus maestros. Todo puede hacerse en las nuevas circunstancias que nos impone la vida, dignamente y con calidad.

Lo cierto es que el reto mayor lo tienen los maestros, admirados y admirables por su capacidad tradicional de lidiar con las diferencias individuales que en esta situación, pueden acentuarse.

Si hay algo que hemos interiorizado como nunca en esta etapa de aislamiento ha sido el rol de estos hombres y mujeres y su capacidad para educar en tiempos difíciles a tantos de nuestros niños simultáneamente.

Pero hoy eso no basta, será necesaria la ayuda de los consejos de dirección de las escuelas, de los profesores guías, de los jefes de asignaturas, de cada uno de nosotros, principalmente de la familia, la comprensión y el apoyo de los padres y de todo aquel que contribuya con la educación de un niño para que el paso del coronavirus sea solo una pequeña huella y no un mal recuerdo o una frustración en la vida de un niño, joven o adolescente.