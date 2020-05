Crónica colectiva de una pesquiza activa

No sé sus nombres ni conozco sus rostros, las voces sí me resultan familiares y es que cada mañana en mi puerta preguntan por la salud de todos en la casa, pero quiso el azar que la lluvia les impidiera abandonar mi portal, donde sostuvieron una divertida conversación que motivó la siguiente crónica colectiva.

-Siempre el mismo recorrido a partir de las 8 de la mañana hasta hoy por este barrio, me conozco cada bache, árbol, los números de las casas y hasta los colores de las puertas…y también los ojos indiscretos a través de las ventanas-así inició la plática.

Apretaste…Ñoooo (exclamaron casi a coro)

-En todo este tiempo solo falté una vez porque amanecí indispuesta, comentaba una muchacha de voz jovial.

Ese día extrañé al señor de la esquina y mi batalla por hacerlo entender que no se pueden dar besos, las miradas intrusas de los trabajadores de la panadería y hasta algún que otro piropo inaudible en tiempos de nasobuco-explicaba.

Me sentía en casa inquieta por mis habituales pacientes de pesquisa, -comentaba, entre risas-: la señora que me pide recetas porque piensa que soy médico, la vecina que insiste en que siempre le tome la presión porque el encierro la pone nerviosa y hasta el niño que espera una sorpresita cada día que toco su puerta.

-Josefa, así se llama la que invariablemente me brinda café y una rápida conversación pues vive sola y habla con sus hijos por teléfono. Interrumpió otro joven. ¿Tiene algún síntoma?, le pregunto un día, es una paciente de riesgo, 72 años vividos. No me duelen ni los cayos, -me dice- y se instala a hablar de su familia que ya siento como mía de tanto escuchar de ellos.

-No faltan los amargados, -comentó otra muchacha que había permanecido callada-, los que no responden ni los buenos días, como el señor de la casa rosada grande, que apenas articula palabra y me cierra la puerta en la cara o la que vive pegada a la panadería que todo me lo dice con las manos.

-¿Será muda?-preguntó alguien con ironía

(Claro que no, me respondía yo, es una pesada)

-Naaa… pero esos son los menos, los cubanos somos educados, aunque nos despierten del mejor sueño….jjajaj todos ríen

-De eso ni me hables, imagínate hoy un ocurrente que me dijo,- no vengas tanto-, aquí en esta casa no se enferma nadie y nos gusta dormir mañana.

(Qué desconsiderado ese hombre, pensaba yo casi en voz alta)

-Jajjjaja y el guaposo, primo de Yury la que está en tercer año, la bonita, ese está escapao. Yo estoy bien jamao papa, -me dijo-, por eso no me entran ni las balas y el coronavirus le tiene miedo a mis chamas, son la candela.

Jjajajaj, (rompen a reír nuevamente).

(A partir de aquí me fui imposible distinguir cada voz)

-Recuerdo el primer domingo, ¿hasta hoy hacen pesquiza? me inquirió una señora con mala cara, no y el hijo me quería quitar la bicicleta para dar una vuelta. ¿Tú no escuchas las noticias? le dije molesta.

-No le hagas caso mija, estos muchachos no quieren ver el peligro-me decía apenada.

-Porque tu no viste el perro tan grande que me salió el otro día en la casa del presidente del CDR, me puse de todos los colores. -No se asuste médico, no hace nada. ¿Qué no hace nada, con esos dientes tan grandes?

-A mí me confundieron con el cobrador del agua, ¿no me cobrarán lo mismo verdad? porque con la inestabilidad que hay. No señora, yo soy el de la pesquiza. Disculpa mijito es que con ese nasobuco y mis espejuelos vencidos...

-Tremendo susto me di yo cuando a la esposa del zapatero le había dado fiebre. Se formó tremendo corre, corre. Falsa alarma, gracias a dios. Bendita amigdalitis.

-No, y a Hortencia la agarré con las manos en la masa, o mejor dicho en la jaba porque iba para la placita a comprar viandas. Usted no va para ninguna parte le dije, 83 años y en la calle. Espere por el muchacho del INDER que le hace los mandados, ya debe venir en camino.

-Chévere es el cuantapropia de la esquina. Mándame para acá a todo el que tenga hambre-me dijo un día- estos bocaditos son anticoronavirus, y el refresco también.

(Hasta yo tuve que reírme)

-¿Hay alguien con fiebre?, -dónde-. -Aquí en su casa, le pregunto-. No pero déjame bajar lo que tengo en el fogón para hacerte una preguntica. Después de 10 minutos de larga espera, lanza la bomba. ¿Cuándo se acaba esto? Ni yo mismo tengo la respuesta.

-¿Tú eres el que vino ayer?,-me dijo la manicuri de la cuadra de la placita- lo decía por el nasobuco. -Si yo mismo-.

-Ahhh porque el de hoy es diferente al que traías ayer. Es que tienes uno para cada día de la semana.

(Jjajajjaj todos ríen).

-Ssssssssssssss hablen bajito, que van a despertar al niño

-¿A qué niño?

-Al que vive aquí. Se llama Fabio y es tremendo. Cuando toco la puerta es el primero en salir y cuando me ve por la ventana, me saca la lengua o me tira un beso, según como tenga el día. Y la mamá es periodista.

-Hablen bajito que nos van a sacar por la prensa-.