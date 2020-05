Un paso por delante del coronavirus

Muy pocas personas en Jamaica no conocen a la maestra Mirna, su fama de educadora ejemplar le precede así como el criterio generalizado de que es de las mejores en lo que hace desde los 14 años: Educar.

Las personas como ella van un paso por delante del nuevo coronavirus pues su personalidad inquieta y perseverante, la hacen buscar alternativas en medio del distanciamiento social para mantenerse activa y en contacto permanente con sus alumnos.

Luego de varias llamadas telefónicas para contactarla tengo a Mirna Simón Terry del otro lado del teléfono, con una voz cálida que encanta y te invade su certeza de lo que quiere.

-Esta situación nos sorprendió a todos- me comenta- pero los maestros somos especialistas en sobreponernos, cambiar de planes, improvisar. Eso también es la vida.

¿Qué ha hecho Mirna en el distanciamiento social?

-Aprovechar la oportunidad para leer, estudiar y ver las tele-clases de todos los grados. Mantenerme activa profesionalmente. He planificado las asignaturas que imparto teniendo en cuenta los reajustes previstos para las 8 semanas de cierre del curso. No he parado ni un instante.

¿Qué opina de las estrategias asumidas por el sector educacional para la etapa de distanciamiento y el posterior inicio?

-Desde el principio las decisiones asumidas estuvieron bien, todas encaminadas a mantener al estudiante en contacto con la docencia para que esa ruptura fuera lo menos traumática posible. Los objetivos se han cumplido y además la información ha llegado por todas las vías a profesores, padres y alumnos.

En cuanto a las teleclases han sido muy interesantes y útiles hasta para nosotros. Los colegas que las imparten están muy bien preparados, se les entiende perfectamente. Sus propuestas coherentes, acordes a los contenidos. Todo muy organizado y bien pensado.

Sus múltiples reconocimientos como profesora y sindicalista destacada no la hacen presumir, muy por el contrario, desborda humildad en cada frase y adora la profesión que le ha permitido formar generaciones de profesionales que hoy la recuerdan con cariño incluidas sus hermanas, sobrinos y vecinos.

Tengo entendido que en esta etapa usted no ha perdido el contacto con sus estudiantes.

-Para nada. En primer lugar vivir en un pueblo relativamente pequeño donde las personas se conocen facilita todo. Los padres de mis alumnos son muy preocupados y constantemente me llaman para consultarme las dudas. Yo también insisto en lo que deben hacer y cómo.

¿Le molesta que su teléfono no pare de sonar en todo el día?

No, ese es un buen indicador, el mundo se mueve. Mi casa está siempre abierta para todos los alumnos, vecinos y familia. Algunos padres han venido hasta acá, claro tomando las medidas correspondientes del distanciamiento social. Por eso hoy te puedo decir que mis 22 estudiantes de sexto grado tienen sus libretas al día. También he tenido casos que por razones muy particulares de enfermedad he visitado, con mi nasobuco porque también tengo que cuidarme mucho, son 64 años.

Sexto grado, un año terminal, ¿complejo el proceso no?

Un grado fundamental porque los niños cambian de enseñanza que implica el vencimiento de importantes objetivos, la consolidación de conocimientos y la despedida de otra oleada de estudiantes que vienen conmigo desde cuarto grado y que se preparan para entrar en la adolescencia.

¿Cómo piensa encaminar el trabajo una vez que culmine la cuarentena?

Mira, como mismo no he perdido el contacto con mis estudiantes, la dirección de la escuela en la que laboro “Mártires 12 de Abril” no lo ha perdido con nosotros. Ya tenemos claros los objetivos a vencer y en qué hay que enfatizar. Como has visto en las noticias, cambian las formas de evaluación en algunas asignaturas, algo lógico dada la situación. En el caso mío hoy imparto clases de Historia y Español Literatura.

Desde el punto de vista emocional, ¿los estudiantes y su reincorporación?

La experiencia del docente y la paciencia son importantes en esta etapa. Es por eso que les recomiendo a los maestros jóvenes no desesperarse. Hay que lograr armonía y estabilidad en el aula primero y utilizar las experiencias vividas de los estudiantes durante el distanciamiento, para sobre esa base, lograr la mayor disposición de ellos para aprender.

Es normal que al inicio se sientan un poco desorientados, aunque por mi parte el contacto y las informaciones se han mantenido para que eso no pase. Además de actualizar las libretas de clases, mis niños ahora están inmersos en un trabajo práctico. Yo sé que todos los maestros no han tenido esa posibilidad de seguir a sus estudiantes, pero en la concepción del escenario docente estará el éxito.

¿Qué es lo primero que haría usted en esa situación?

Un diagnóstico para conocer la realidad de todos, de cuantos pudieron o no acceder a las tele-clases y en función de eso profundizar en las atenciones individuales. Planificar además repasos, actividades extraclases, autoestudio y motivar a los estudiantes. Ante situaciones excepcionales soluciones también excepcionales.

¿Y ahora, los maestros con un reto por delante?

Los médicos cubanos ya hicieron lo suyo, frenar el avance impetuoso del coronavirus, los científicos están inmersos en una búsqueda contra reloj de la vacuna, los campesinos no han parado de producir porque de ellos depende la alimentación de este pueblo, corresponde el turno a los maestros: hacer lo que mejor saben, enseñar, en condiciones particulares, es cierto, pero al fin y al cabo enseñar y bien.

¿Será por eso que usted se reincorporó el mismo día que se jubiló?