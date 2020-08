Lala, una mujer con las botas bien puestas

“A mí me encanta trabajar en lo que es la tierra, la agricultura, la producción. Es lo único que conozco. Si tuviera que volver a nacer, haría lo mismo”

Así dice una de las protagonistas de la noble labor de producir alimentos para el pueblo en Caimanera.

Mileidis Torres Bergondo, Jefa de brigada en el Cultivo Semiprotegido de Cayamo, colectivo que pertenece a la Empresa Silvícola de Caimanera, habla con mucho sentido de pertenencia cuando dice:

“Llevo laborando siete años. Mi trayectoria inicia en el año mil 996, en la granja de Cayamo. Me desempeñé como obrera operaria dos años, trabajando de frente a la producción y luego ejercí la función de Jefa de finca hasta el año dos mil 12 que desintegraron la granja y me incorporé a la Cooperativa Miguel Antonio Caballeros Rodríguez. Después pasé a mi actual trabajo, el Cultivo Semiprotegido a producir hortalizas y vegetales”

Lala, como todos la conocen en Cayamo, se creció de frente al surco: “Yo apenas tenía 21 años cuando nos dijeron para venir a trabajar al contingente de Cayamo y me incorporé directamente al surco. Tenía un niño de cinco años, hoy tiene 30. De ahí tuve los otros tres, un niño y dos niñas mellizas que hoy tienen 17 y el varón 18. Los tuve aquí trabajando en la agricultura.

Con el segundo hijo, trabajé hasta que me llegó la licencia de maternidad, y con las niñas me incorporé a los seis meses de nacidas, las di a cuidar y me incorporé a trabajar… Aunque ejercía la función de Jefa de finca en aquel entonces, siempre me vinculé con los obreros para saber qué se siente, qué pasan ellos cuando están en el surco, cuando están bajo el sol.

“Sí, estaba embarazada pero…no era algo tan difícil cuando tú le tienes amor a lo que haces. Sí, hay cosas que uno se limita porque vas a tener un bebé y es lo más grande que hay en el mundo, pero cuando tú le tienes amor a algo uno se cuida, pero también cuida lo que hace”

En disímiles ocasiones, detrás de una mujer abnegada, encuentras el apoyo de sus seres queridos, junto a Lala está su fuerza: “Mi familia es maravillosa, compartimos mucho. El padre de mis hijos es un soporte invaluable. Ahora es campesino pero también era trabajador de la Granja de Cayamo. Muchas veces tuvimos que venir con el niño pequeño a trabajar; lo cuidaba él, lo cuidaba yo. Y así, enfrentando los retos que te pone la vida, pero siempre trabajando porque si uno no lo hace quién le va a dar la comida al pueblo”

Trabajar con amor, llena el alma, así comenta Lala: “La satisfacción fundamental no es lo monetario que se percibe de eso. Ahora en este colectivo y en los colectivos donde estuve, la satisfacción principal fue y es, el destino que lleva la producción y cómo lo acepta la población. Uno siente que coopera con la Revolución de esa forma, dándole la comida al pueblo. Uno se siente bien. Aun y con las adversidades que se enfrentan. Nadie piense que todo es color de rosas en la agricultura. Pero cuando se le tiene amor, esas cosas son pequeñas.”

Por sus más de 20 años de frente a la producción de alimentos, Mileidis Torres agradece: “Le doy gracias principalmente a Dios, por todo lo que tengo, a la Revolución, a la vida. Tengo lo más grande que hay en la vida, mis hijos y mi trabajo. Las personas siempre comparan y les digo: “Mi trabajo lo pongo por encima de todo porque sin él no puedo alimentar a mis hijos ni darle lo que ellos necesitan.” Y entonces cuando uno pone esas cosas por encima de todo, te ayuda a fortalecer a la familia. Si volviera a nacer no pediría otra cosa que lo que tengo. Sí… hay retos en la vida que se quisieran alcanzar, pero eso es el día a día.

Hay cosas en mi trayectoria que me llenan también, se trata de la militancia en el Partido Comunista de Cuba. Me enseñó mucho. Yo aprendí a dirigir en el surco, con los obreros, porque hay que escucharlos. Y aquí estoy, con 49 años.”

Así de frente al surco, Lala echa raíces en la agricultura, produciendo parte de las hortalizas y vegetales cuyo destino es el pueblo de Caimanera.