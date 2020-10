Preuniversitarios guantanameros listos para exámenes de ingreso a la Universidad

Cerca de mil 400 estudiantes preuniversitarios, de los 10 municipios guantanameros, concurrirán este octubre a las pruebas de ingreso a la Educación Superior, tras un programa de preparación intensiva con vistas a un óptimo resultado en esta provincia, por más de cinco años entre las de mejor índice de aprobados en esos exámenes en el país.

Desde la propia reanudación del curso escolar 2019-2020, el pasado primero de septiembre, en el territorio se dispuso todo lo necesario -recursos, condiciones sanitarias, horarios especiales y cobertura profesoral- para ejecutar el plan de sistematización de contenidos y tratamiento diferenciado a los alumnos de duodécimo grado optantes por carreras universitarias.

Los repasos incluyeron, desde la impartición y visualización de clases hasta comprobaciones sistemáticas, el asesoramiento a los educandos con mayor dificultad en las materias, y de respaldo se activaron las también efectivas casas de estudio, dijo a la prensa Norma Guerra, jefa del Departamento de Enseñanza Preuniversitaria del sector provincial de Educación.

Luego de estas largas jornadas, junto a un centenar de entrenadores y especialistas -señaló-, los estudiantes de las 19 escuelas de este nivel en la región, aspirantes a la enseñanza superior, se encuentran hoy más capacitados e intensifican su preparación, cuando restan apenas unos días para las cruciales pruebas de ingreso, la primera Matemática, el nueve de octubre próximo.

Guantánamo es una de las nueve provincias del país que, por su favorable evolución epidemiológica, asumirán ahora su calendario evaluativo, el cual fecha sucesivamente a las asignaturas de Español e Historia, para los días 13 y 16 del corriente.

Según indicaciones ministeriales excepcionales, en este curso se concederán carreras a todos los solicitantes, con prioridad a los de mejor resultado, luego a quienes no superen las pruebas de ingreso, y después al resto de los egresados de preuniversitario interesados, aunque no hayan acudido a la convocatoria, paso que no obstante es esencial si de ganar la carrera preferida se trata.

Sobre ese particular, en Mesa Redonda informativa el Ministro de Educación Superior, José Ramón Saborido, reiteró la importancia de realizar dichos exámenes, un ejercicio que -dijo-garantiza el derecho a una educación de calidad.

Bajo los preceptos de rigor y transparencia, las evaluaciones tendrán lugar en 15 sedes de aplicación en los 10 municipios guantanameros y, cumpliendo las medidas de bioseguridad, en aulas de hasta 20 estudiantes, los cuales incluyendo todas las fuentes de ingreso al curso regular diurno serán alrededor de dos mil 200.

Del requisito evaluativo están eximidos en el territorio los 774 graduados de 12 grado con otorgamientos directos de carreras, entre ellos los ganadores de concurso, los salientes del Colegio Universitario (para futuros pedagogos), y a quienes por cuya excepcionalidad se les otorgó estudios de Periodismo y Relaciones Internacionales.

En la provincia más oriental el número de plazas disponibles este año asciende a más de seis mil, para todas las fuentes, y buena parte favorecerá a los Institutos Preuniversitarios (cerca de dos millares), con garantía para cada bachiller, dijo Juan Ramón Borges, secretario de la Comisión Provincial de Ingreso.

El plan se conformó según las necesidades locales, abarca unas 80 especialidades de las diferentes ciencias, y de las carreras destinadas a quienes se titularán de duodécimo grado entre las de mayores cifras figuran las del área Pedagógica (43.36 % del total) y las Ciencias Médicas (21.17 %), este segundo grupo con 351 nuevos cupos, de ellos 203 de Medicina, siempre muy demanda.